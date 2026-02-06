Най-скъпите олимпийски медали в историята. Причината

Атлетите, които се качат на подиума на Олимпийските игри в Италия, ще получат най-скъпите медали в олимпийската история заради рязкото поскъпване на благородните метали. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. спот цените на златото и среброто са нараснали съответно със 107 и 200 процента, изчислява Си Ен Ен.

В резултат на това необичайно рали металната стойност на един златен медал вече възлиза на около 2300 долара – повече от два пъти над стойността му по време на летните игри в Париж. Металната стойност на сребърен медал достига близо 1400 долара, което е приблизително три пъти повече спрямо нивата отпреди две години, съобщава още новинарският канал.

По време на игрите тази година ще бъдат връчени над 700 медала на най-добрите зимни спортисти. Медалите ще бъдат изработени от рециклирани метали. Олимпийските златни медали обаче не са от чисто злато още от игрите в Стокхолм през 1912 г. Според лондонската аукционна къща „Балдуинс“ (Baldwin's) стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара, въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, тази стойност е по-близка до 530 долара по днешни цени.

Според наличните данни в един златен медал има около шест грама чисто злато от общо тегло 506 грама (16 тройунции), като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени от сребро със съответна чистота, а бронзовите – от мед, с тегло около 420 грама. Металната стойност на един бронзов медал е приблизително 5,60 долара според данни, публикувани от организаторите на събитието.

В интервю за новинарския канал Доминик Чорни, специалист по антични монети в „Балдуинс“, отбелязва, че олимпийските медали като колекционерски предмети често струват значително повече от стойността на вложения в тях метал. Макар да нямат висока вложена материална стойност, те са търсени заради връзката си с най-значимото спортно събитие в света. Повечето олимпийски медали обаче никога не се предлагат за продажба, тъй като спортистите ги пазят като символично и почетно отличие. През 2015 г. аукционната къща „Балдуинс“ е продала златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 паунда (26 000 долара).

Междувременно на суровинните пазари волатилността при благородните метали се засилва. Цената на среброто спадна вчера с около 16 процента до 73,57 долара за тройунция, след като миналата седмица достигна рекордно равнище от 121,64 долара. Златото се търгуваше за около 4794 долара за тройунция, което представлява понижение от 3,4 процента. Спрямо рекордното си ниво от 5594,82 долара за тройунция в края на януари цената на златото е намаляла с над 14 процента.

Въпреки динамичните колебания през последните дни цените на златото и среброто могат да повишат още повече финансовата стойност на олимпийските медали. Търсенето на благородни метали вероятно ще остане силно предвид продължаващата геополитическа несигурност и нарастващите нива на държавния дълг, цитира Си Ен Ен Оле Хансен, ръководител на отдела за суровинни стратегии в „Саксо Банк“ (Saxo Bank).

