След Хари: Елтън Джон погна британските таблоиди

Дейвид Фърниш - съпруг на британския певец Елтън Джон, заяви пред Висшия съд в Лондон, че издателят на „Дейли мейл“ неправомерно е придобил информация за тях, включително от приятеля им принц Хари, предаде Ройтерс.

Фърниш, който заедно с Джон е един от седем човека, които съдят издателя „Асошиейтед нюзпейпърс“ (Associated Newspapers) за нарушаване на личното пространство, добави, че заглавията на „Дейли мейл“ са били „активно хомофобски“.

Издателят отрича обвиненията за проследяване на телефони и други незаконни действия, което са отправени от Фърниш, Джон и другите ищци и смята, че информацията, която неговите издания са съобщили, вече е била публична или е придобита чрез законни източници. Адвокатът на издателството Катрин Еванс предполага, че информацията в историите, свързани с оплакванията на Фърниш и Джон, е дошла от други медии, уебсайта на Елтън Джон или изявления на неговия говорител. Но при даването на показания чрез видеовръзка, Фърниш каза, че детайлите в статиите на „Дейли мейл“ са много по-специфични.

Той е шестият ищец, дал показания в делото, след принц Хари, актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост, бившия законодател Саймън Хюз и активистката против расизма Дорийн Лорънс. Джон ще даде показания днес.

Делото на Фърниш и Джон касае 10 статии, публикувани между 2002 г. и 2015 г., включително историята в „Мейл он сънди“ за концерта по случай отбелязването на 10-ата годишнина от смъртта на майката на принц Хари – принцеса Даяна.

В писмени показания Фърнш твърди, че той и Джон смятат, че стационарните им телефони са подслушвани и че „Дейли мейл“ е въвлечен в „кражба на наша информация чрез приятелите ни Елизабет Хърли и принц Хари“.

Относно статия от 2010 г. за това, че двамата с Джон ще имат дете чрез сурогатна майка, Фърниш казва, че „Дейли мейл“ е получил копие от удостоверението за раждането на сина им преди тях, което е било „крайно тревожно“.

