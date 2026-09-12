Елтън Джон губи зрението си, доброто настроение - не
Британската музикална легенда се оттегли от големите концерти през 2023 г.
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Британската музикална легенда се оттегли от големите концерти през 2023 г.
Издателят отрича обвиненията за проследяване на телефони и други незаконни действия
Празнуваха Нова година с Донатела Версаче
Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983
Епохалната поп звезда говори за бъдещето си
Изпълнителят на цял куп световни хитове за първи път сподели за здравословните си проблеми през септември
Обявяването на дадена организация за нежелана в Русия на практика означава край на дейността й
Той не е сигурен дали скоро ще може да се върне в студиото
Сериозни здравословни проблеми за легендарния музикант
Лично дойде да получи отличието си на събитието
Благодари на лекари, които са му помогнали
В чест на творческия тандем беше организиран и специален концерт
Това е първият от серия търгове, посветени на Елтън Джон
Той се включи по видеовръзка от Монако за да свидетелства
Кое а драматичното в неговия концерт
Има ли българска жертва в трагичното свлачище в Италия. Отговорът
Дело са завели и други знаменитости
Папараци го заснели в инвалидна количка
Музикантът се присъединява към Ордена на кавалерите на честта
Музикантът се отправя на едно последно турне, след което оставя микрофона завинаги