Футболният Уотфорд почита суперзвездата Елтън Джон

Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983

11 сеп 25 | 8:29
460
Иван Ангелов

Втородивизионният английски клуб Уотфорд ще носи специални фланелки в чест на 50-ата годишнина от деня, в който глобалната поп икона стана президент на отбора, съобщава агенция Ройтерс. Това ще се случи в предстоящия мач срещу Блекбърн Роувърс в събота.

Дизайнът на синята фланелка, която ще бъде носена само веднъж, е вдъхновен от обложката на албума на Елтън Джон "Диаманти". Емблемата на отбора ще бъде поставена именно в диамант, а на гърба ще бъдат бродирани думите "Колко е прекрасен животът, когато ти си на този свят". Елтън Джон използва фразата в песента си от 1970 "Твоята песен".

На фланелката ще бъде бродирана и клубната емблема на Уотфорд от 1976, когато Елтън Джон зае поста.

Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983. През следващата година Уотфорд игра и финал за Купата на ФА.

Преди две седмици втородивизионният тим привлече бившия защитник на Левски - Жереми Петрис, който може да запише дебютния си мач именно със синята фланелка. По традиция Уотфорд носи жълто, червено и черно.

Автор Иван Ангелов

