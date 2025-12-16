Сензационно: Българин в групата на Милан за Суперкупата

Българският талант Валери Владимиров ще бъде в състава на Милан за Суперкупата на Италия, съобщи изданието „MilanNews“, цитирано от dsport.

17-годишният български защитник ще попадне в списъка от 25 футболисти, които Масимилиано Алегри ще може да използва в минитурнира, който ще се проведе в Саудитска Арабия.

В полуфиналите на надпреварата росонерите ще играят срещу шампиона Наполи. Мачът е в четвъртък, 18 декември.

Валери Владимиров вече направи дебют за първия състав на Милан в контролата с втородивизионния Виртус Ентела (2:3) преди месец, когато изигра пълни 90 минути. Той също така беше на пейката при успеха с 2:0 над Бари за Купата на Италия през август.

През този сезон Владимиров играе основно за дубъла на Милан, за който е има 9 мача, докато за Примаверата на росонерите е записал 3 срещи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com