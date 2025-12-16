Ето го най-добрият треньор в света

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе избран за най-добър треньор през календарната 2025 година. Той спечели наградата на ФИФА "The Best".

Както е известно, испанският специалист изведе ПСЖ до първата в историята на клуба титла от Шампионска лига. Парижани спечелиха и всичко възможно във Франция, а на Световното клубно първенство останаха втори, след като загубиха финала с 0:3 от Челси.

При жените наградата спечели нидерландката Сарина Вигман, която изведе националния отбор на Англия до титлата от Европейското първенство.

