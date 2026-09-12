ПСЖ върза Луис Енрике до 2030 година
Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
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Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности
Знае добре, че трябва да е предпазлив
Напрежение между футболист и треньор номер едно в света
Испанският специалист изведе ПСЖ до първата в историята на клуба титла от ШЛ
Два треньорски монолога за криза, пропуски и очаквания след трудните европейски мачове
54-годишният испанец изведе ПСЖ до титлата в Шампионската лига през май
Старши треньорът на ПСЖ се надява тимът му да установи дългосрочна доминация по време на Световното клубно първенство
След голямата трагедия в живота си
Испанецът беше треньор на голаджията само в рамките на един сезон
Какво става
Много криткики срещу треньора Луис Енрике
Треньорът на Испания обаче не може да стигне селекционерът на българските национали
Сменя на поста Роберто Морено
Наставникът на "Байерн" Мюнхен Пеп Гуардиола сравни Лионел Меси с легендата Пеле. Спецът пожела на бившия си тим "Барселона" да спечели Шампионската л...
Наставникът на "Барселона" Луис Енрике поздрави своя колега начело на "Байерн" Мюнхен Пеп Гуардиола за това, че се е придържал към своята философия в...
"Суарес направи много добро второ полувреме, както и добро първо. Затова платихме толкова, колкото и да сме платили, за Суарес. Доволни сме, че Суарес...
Тръгвам си, ако играчите не стоят зад мен, обяви треньорът на "Барса" Луис Енрике по време на пресконференцията преди дербито с "Атлетико" М. Според...
Барселона. Наставникът на Барселона Луис Енрике не пожела да коментира дали има разрив в отношенията с Лионел Меси, който той писа като "най-добрият ф...
Барселона. Наставникът на Барселона Луис Енрике се изказа изключително ласкаво за Лео Меси след мача срещу Елче (3:0), в който аржентинецът вкара два...