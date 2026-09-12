Всичко за Луис Енрике

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Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите
Снимка: Клубен сайт на Пари Сен Жермен

Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите

Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности

31 май | 7:39
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Енрике развя "бялото" знаме

Енрике развя "бялото" знаме

Тръгвам си, ако играчите не стоят зад мен, обяви треньорът на "Барса" Луис Енрике по време на пресконференцията преди дербито с "Атлетико" М. Според...

10 януари | 18:20
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Луис Енрике мълчи за Меси

Луис Енрике мълчи за Меси

Барселона. Наставникът на Барселона Луис Енрике не пожела да коментира дали има разрив в отношенията с Лионел Меси, който той писа като "най-добрият ф...

07 януари | 16:56
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