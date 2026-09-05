ПСЖ върза Луис Енрике до 2030 година

Пари Сен Жермен продължи договора на старши треньора Луис Енрике до 2030 година. 56-годишният испанец пристигна в Париж през юли 2023 г. и за три сезона спечели три поредни титли в Лига 1 и две последователни Шампионски лиги.

Новият контракт беше потвърден официално от клуба, който обяви едновременно и серия от дългосрочни договори с ключови футболисти.

Две Шампионски лиги промениха историята на ПСЖ

Най-големият успех в периода на Луис Енрике са двете последователни европейски титли. През май 2026 г. Пари Сен Жермен защити трофея, след като победи Арсенал с дузпи във финала в Будапеща. Така парижани станаха едва вторият клуб след Реал Мадрид, който успява да спечели Шампионската лига в две поредни години в съвременната ера на турнира.

Пътят към втория трофей премина през Монако, Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен, преди равенството 1:1 с Арсенал във финала и успеха с 4:3 при дузпите. УЕФА отчете, че ПСЖ е първият отбор след Реал Мадрид, който успява да защити европейската си корона.

Шест трофея в един сезон

Под ръководството на Енрике ПСЖ изживя най-успешния период в историята си. Само през сезон 2024/25 отборът спечели шест трофея и достигна до финала на първото издание на Световното клубно първенство във формата с 32 отбора в САЩ.

Преди да поеме парижани, испанецът водеше Барселона и националния отбор на Испания. В Париж той изгради състав, който комбинира млади футболисти с вече утвърдени национали, а ръководството реши да запази голяма част от гръбнака му за години напред.

Още петима преподписаха

Заедно с новия контракт на Луис Енрике ПСЖ обяви и удължаването на договорите на Лукас Бералдо, Сени Маюлу, Жоао Невеш, Вилиан Пачо и Фабиан Руис. Бералдо, Маюлу, Невеш и Пачо са обвързани с клуба до 2031 г., докато Фабиан Руис подписа до 2028 г. с възможност за още един сезон.

Президентът Насер Ал-Хелаифи заяви, че тези футболисти и Луис Енрике представляват едновременно настоящето и бъдещето на проекта на Пари Сен Жермен. Клубът посочи, че новите договори са част от стратегията за дългосрочно запазване на ядрото на отбора.