Роден национал проговори за Левски. Задава ли се трансфер

Българският национал Петко Христов потвърди, че води преговори с Левски и преминаването му на „Герена“ остава възможно. Защитникът разкри, че ситуацията около бъдещето му е динамична и очаква развитие в следващите дни.

„Да, имаше контакт с Левски преди. Но още сме в процес на договаряне. Нещата в Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още две години. Те искат да ме продадат или дадат под наем. В Италия затвори трансферният прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия. В момента агентите ми работят и по тези държави. Понякога не всичко зависи от мен, а от договаряне между клубове, агенти и така нататък“, заяви Христов пред „Тема Спорт“.

Защитникът не успя да даде конкретен отговор дали Левски може да го привлече с постоянен трансфер, вместо под наем.

„Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем? Наистина не знам, това е на ниво агенти и ръководства. Ситуацията е динамична и деликатна, всеки ден се мени. Нека видим как ще се развият преговорите. Тези дни ще е ясно. Но Левски не е затворена страница – имаше разговори, сега отново има преговори“, завърши Петко Христов.