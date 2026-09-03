Оснабрюк дръпна лъва за опашката. Байерн го наказа жестоко

Байерн Мюнхен започна защитата на Купата на Германия с мощен обрат и победа с 4:1 като гост на втородивизионния Оснабрюк. Вечерта на „Бремер Брюке“ обаче започна като истински кошмар за фаворита - Робин Майснер смълча баварците с великолепен далечен удар още в петата минута. Хари Кейн и Том Бишоф обърнаха резултата още преди почивката, а Майкъл Олисе и отново Кейн довършиха домакините през второто полувреме. Победата изпрати носителя на трофея във втория кръг.

Оснабрюк взриви стадиона още в петата минута

Домакините удариха почти веднага. Дълга топка стигна до Майснер, който не се поколеба и със страхотен изстрел от дистанция преодоля Йонас Урбиг за 1:0. Пред 15 741 зрители на разпродадения „Бремер Брюке“ втородивизионният тим получи мечтаното начало срещу германския колос.

Шокът обаче трая само 13 минути. В 18-ата минута защитата на Оснабрюк не успя да изчисти топката и Кейн я прати мощно в мрежата за 1:1. Само шест минути по-късно Луис Диас стреля, вратарят Йонас Крумрай спаси, но Том Бишоф бе на точното място при добавката и направи 2:1 за Байерн.

Олисе сложи край на надеждите

След почивката тимът на Венсан Компани продължи да контролира двубоя, макар третият гол да се забави. В 73-ата минута резервата Ленарт Карл отне топката високо и намери Майкъл Олисе, който преодоля защитник и технично прехвърли Крумрай за 3:1.

Четири минути преди края Александър Павлович бе съборен в наказателното поле и Кейн не трепна от бялата точка. Англичанинът изпрати топката в долния десен ъгъл и оформи крайното 4:1.

Специална вечер за Хари Кейн

Двата гола дойдоха в юбилейния мач №150 на Кейн за Байерн във всички турнири. След тях английският нападател вече има 148 попадения с екипа на германския гранд - изключителна статистика за три сезона в Мюнхен.

„В такива мачове трябва да бъдеш дисциплиниран и напълно концентриран - особено когато съперникът започне с такъв невероятен гол. Трябваше да запазим спокойствие и мисля, че контролирахме мача през цялото време“, каза Кейн след победата. Компани също похвали отбора си и отбеляза, че успех с 4:1 като гост срещу толкова компактен и силен в защита съперник трудно би могъл да бъде по-убедителен.

Байерн лети в началото на сезона

Баварците влязоха в новия сезон с впечатляваща серия. Първо спечелиха Суперкупата „Франц Бекенбауер“ след 2:1 като гост на Борусия (Дортмунд), когато Натаниел Браун и Майкъл Олисе се разписаха още преди почивката.

След това Байерн разгроми Щутгарт с 5:1 в първия кръг на Бундеслигата, а сега добави и четири гола за Купата. В първите си три официални мача за сезона тимът на Компани има три победи и вече 11 отбелязани попадения.

Следващото изпитание е в събота - гостуване на Шалке 04 в Бундеслигата. В същия ден Байерн ще научи и съперника си във втория кръг за Купата на Германия, като жребият е насрочен за 17:45 часа.