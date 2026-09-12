Мюнхен изригна, Комо написа история: Голове и драма заляха Шампионската лига
Байерн разгроми норвежците с 5:0, дебютантът от Италия унижи Лайпциг, а Славия изпусна победата в последните минути
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Байерн разгроми норвежците с 5:0, дебютантът от Италия унижи Лайпциг, а Славия изпусна победата в последните минути
Хари Кейн заби два гола в своя мач №150 за мюнхенския гранд, а Том Бишоф и Майкъл Олисе довършиха обрата
Отборът прегази Щутгарт с 5:1 и още в първия кръг показа защо отново е големият фаворит за титлата
Дортмунд върна интригата в края, но червен картон и огромен пропуск провалиха опита за обрат
И двамата са почти еднакво добри
Германският страж ще пази поне още един сезон и ще подготвя своя наследник
Вратарят преговаря за нов договор и поставя условия за ролята си
ПСЖ спечели трилъра с 5:4, но битката далеч не е решена
Реваншът е на 6 май на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен
Преговорите започват след сезона, Олизе обявен за недосегаем
Купата е на една крачка, а мечтата за требъл оживява
Компани празнува героичния обрат, Арбелоа беснее заради червения картон на Камавинга
Късни попадения донесоха победата на баварците, Арсенал стигна полуфинал след нулево реми
Голово шоу и исторически рекорд изстреляха Мюнхен към титлата
Ранен гол след почивката пречупи мадридчани, Арсенал също ликува навън
Всичко ще се реши на реванша
Байерн, Ливърпул и Атлетико продължават, Барселона унищожи Нюкасъл със 7:2
"Кралете" елиминираха Манчестър Сити и вече са сигурни участници във финалната осмица
Президентът на "белите" е готов да предложи 160 милиона евро за звезда на Байерн
Кейн и Диас решиха всичко за три минути, полуфинал след шест години