Байерн Мюнхен направи важна стъпка към полуфинала в ШЛ

Реал Мадрид загуби с 1:2 от Байерн Мюнхен в страхотен първи четвъртфинален мач на Шампионската лига, игран на стадион „Сантяго Бернабеу“.

Двата отбора изиграха вълнуващо първо полувреме, в което баварците имаха лек игрови превес, докато „белите“ бяха отправили малко повече удари. Малко преди почивката Луис Диас изведе Байерн напред след асистенция на Серж Гнабри.

Момчетата на Венсан Компани започнаха втората част така, както завършиха първата – с гол. Този път голмайсторът Хари Кейн хитро изчака около дъгата и простреля противника извън пеналта.

Мюнхенци наложиха страхотен натиск, но не успяха да довършат грохналия си опонент и четвърт час преди края на редовното време Килиан Мбапе върна интригата, пише gol.bg.

До края атаките се редуваха и пред двете врати, но не падна ново попадение. Реваншът е на 15 април на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен.

