Кошмара - в ЦСКА съм, за да вкарвам голове

Един от големите герои на ЦСКА във финала за Купата на България – Леандро Годой, бе на седмото небе след триумфа на „червените“ над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи!

Кошмара вкара два гола за ЦСКА в редовните 90 минути, като второто попадение не бе зачетено и така мачът влезе в продължения, а при дузпите реализира от бялата точка.

Благодаря ви много. Това беше награда за всичко, за което се борихме през годината. Наистина сме много щастливи, хората също го заслужаваха. Това е награда за нас, защото се борихме.

Не започнахме добре сезона и чувствахме, че разочароваме не само феновете, но и себе си. Мисля, че отборът показа характер и мъжество.

Справихме се, въпреки че в предния мач не успяхме да спечелим дербито, което за нас също е много важно. Днес хората видяха, че отборът игра срещу съперник, който очевидно не играеше достатъчно добре.

Те бавеха играта и се бяха подготвили за дузпи, но отборът показа характер. Мисля, че се справихме, много сме шастливи и аз лично съм много радостен.

Да вкарам в този финал бе нещо, което дори не си бях представял, но дойдох точно затова. Дойдох, за да мога да вкарвам голове и да помагам на съотборниците си да станат шампиони. Наистина съм много щастлив, щастлив съм и за това, че семейството ми е до мен!

Сега ще се насладя на успеха вкъщи със своето семейство, с футболистите и щаба, но утре трябва вече да мислим за следващия мач, а след това за почивката. Сега ни остава един мач и ще се опитаме да го спечелим, разбира се!

