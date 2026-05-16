Ливърпул ще съжалява, ако изпусне Алонсо

За ядосаните фенове на Ливърпул да видят как Челси прекъсна серията си от шест поредни загуби и спечели заслужена точка на "Анфийлд" е било достатъчно лошо. Въпреки това, в понеделник стана ясно, че "сините" ще опитат да назначат Чаби Алонсо за следващ мениджър на отбора, което наля още масло в огъня. Алонсо трябваше да е решение на проблемите на Ливърпул; бившият любимец на Коп се открои като един от най-добрите млади тактици, извеждайки Байер Леверкузен до невероятен дубъл. Испанецът беше първи избор за наследник на Клоп през 2024 година, а от началото на годината е считан за единствения възможен вариант да замени Арне Слот.

Слаба защита

Когато Алонсо и Реал се разделиха на 12 януари, беше лесно за журналистите, лоялни на Ливърпул, да призоват ръководството да уволни Слот и да назначи испанеца. Многократно беше посочен фактът, че Ливърпул няма навика да уволнява мениджъри, особено тези, които са спечелили отличие предишната кампания.

Въпреки че клубът беше в най-лошата си серия от 71 години, Слот очевидно се радваше на доверие, а призивите към феновете бяха да не се съмняват в мениджъра, който им е дал някои от най-щастливите моменти в техния живот. Емоцията никога не трябва да пречи на трезвата преценка. Независимо дали седят в Коп или на дивана, феновете виждаха, че Ливърпул е изгубен, а пет месеца по-късно Слот все още търси решение на проблемите, което дава още повече причини на феновете да загубят доверие в него.

Отношението към Рио Нгумоа

Ливърпул дори не беше победен от Челси през уикенда, но заслужено бяха освиркани от трибуните, след като разочароваха с показаното на терена срещу един от отборите, който се намира в най-слаба форма в първенството.

Най-показателният момент за несъгласието на феновете дойде в 66-ата минута, когато Слот реши да смени Рио Нгумоа, който отново беше едно от малкото хубави неща на терена. Нидерландецът защити решението си с аргумента, че младокът е имал проблем със схващания.

Проблемът е, че феновете вече не вярват на преценката на Слот. Друга част от тях обаче разбират желанието на мениджъра да предпази Нгумоа в тази ранна част от кариерата му. Освиркванията обаче бяха повече плод на гнева спрямо консервативния стил на игра и цялостната пасивност от страна на футболистите на терена.

Изтощение на целия отбор

Контузиите очевидно изиграха голяма роля за лошия сезон. Почти през цялото време имаше основни футболисти, които не бяха на разположение. Това обаче само засили впечатлението, че проблемите се дължат на ментално и физическо изтощение.

Някои го отдадоха на западащите стандарти на "Анфийлд", за които намекна и Салах, споменавайки, че някои от неговите съотборници не се справят добре във фитнеса, а Ван Дайк открито призна, че за да се избегне такъв сезон, трябва да се свърши много работа на тренировъчния терен.

Макар Слот да не е притеснен, че стандартът е свален, феновете не мислят така.

Бездействие на ръководството

Проблемите на Ливърпул се видяха по време на негативната серия между септември и ноември, а това, което трябваше да се случи, е ръководството или да уволни Слот, или да му намери нови футболисти през януари.

Вместо това сезонът, който можеше да се спаси по един от двата начина, беше напълно пропуснат. Беше допуснато отборът да се срине, което доведе до липса на увереност в мениджъра и хората над него от страна на феновете.

Напоследък не само Джейми Карагър се притеснява, че може да се повтори бъркотията с Ерик тен Хаг в Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" нямаха друг избор, освен да уволнят нидерландеца, след като игнорираха всички червени флагове по време на неговия срамен втори сезон на "Олд Трафорд".

Отдавайки заслуженото на Слот, той призна, че няма какво да направи той или неговите играчи в последните два мача от Висшата лига в тази кампания, която не донесе отличие на "Анфийлд". Въпреки това той обяви, че ако има планираното лято, ще видим друг отбор през следващата кампания.

Феновете обаче очакват още от същото, само с добавения страх, че когато от клуба приемат, че е време за промяна, Алонсо няма да е опция да се притече на помощ на "червените".

