Астън Вила нанесе тежък удар по амбициите на Ливърпул

Астън Вила разби Ливърпул с 4:2 в първия мач от предпоследния 37-и кръг във Висшата лига и нанесе тежък удар по амбициите на мърсисайдци за място в топ 4. Тимът от Бирмингам събра 62 точки и измести съперника си от четвъртата позиция. Ливърпул остана пети с 59 точки, докато лидер е Арсенал със 79. Двубоят предложи отменени голове, греди, грешки и пълен срив в защитата на гостите след почивката.

Ливърпул започна по-силно и още в 26-ата минута Коди Гакпо прати топката в мрежата след спасяване на Емилиано Мартинес при удар на Райън Гравенберх. Попадението обаче бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

Гостите продължиха да натискат, но вместо гол допуснаха тежък удар малко преди почивката. При първия корнер за домакините в 42-ата минута Морган Роджърс остана напълно непокрит и със точен удар в далечния ъгъл наказа Гиорги Мамардашвили за 1:0.

Ливърпул върна интригата веднага след паузата. В 52-ата минута Доминик Собослай центрира от свободен удар, а Върджил ван Дайк изравни с глава. Попадението първоначално предизвика съмнения, но след преглед със ВАР бе признато.

Мачът обаче бързо се превърна в кошмар за "червените". Оли Уоткинс първо прати топката в мрежата от засада, а секунди по-късно Рио Нгумоа удари греда за Ливърпул. В 57-ата минута грешка на Собослай отвори огромна пролука в защитата на гостите, Морган Роджърс подаде към Уоткинс и нападателят направи 2:1.

Астън Вила продължи да мачка съперника си. Уоткинс пропусна още две чисти положения срещу Мамардашвили, а Емилиано Буендия също разтресе гредата. Натискът даде резултат в 73-ата минута, когато след разбъркване при корнер Уоткинс отбеляза втория си гол за 3:1.

Крахът на Ливърпул стана пълен в 89-ата минута, когато Джон МакГин покачи на 4:1 и взриви трибуните на "Вила Парк". В добавеното време Ван Дайк оформи крайното 4:2, но попадението дойде твърде късно, за да промени съдбата на мача.

