Слави Бинев: Окрадоха ни!

Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев направи остро и категорично изявление, в което обяви, че националният отбор на България е бил брутално ощетен на европейското първенство. По неговите думи два медала са били буквално откраднати от българските състезатели заради груби съдийски грешки. Бинев подчерта пред БНР, че при реално и обективно отсъждане на срещите страната ни е имала пълния потенциал да завърши шампионата като отбор номер едно както при мъжете, така и при жените.

Счупена ръка и съдийски тесли по пътя към четвъртфиналите

Ръководителят на централата направи детайлен анализ на пропуснатите възможности за отличия, като посочи, че България е изпуснала общо три сигурни медала. Първият случай е свързан с Умит, който е счупил ръката си още в първата среща на татамито. Въпреки настояването на Бинев да не рискува, състезателят е показал изключителен характер и е излязъл напълно равностоен срещу бъдещия европейски шампион във втория си двубой. При Стефан и Александра обаче ситуацията е била коренно различна и извън контрола на щаба. Там арбитрите са допуснали явни и груби неточности в ключовите четвъртфинални срещи, които директно са спрели българите по пътя към подиума. Виновните съдии вече са официално наказани от международните структури, но това по никакъв начин не променя крайния резултат и загубените мачове.

Стратегическо съхранение на звездите Кимия Ализаде и Калина Бояджиева

Слави Бинев разясни и причините, поради които някои от най-големите ни звезди не взеха участие или не бяха в оптимална форма. Голямата надежда Кимия Ализаде е присъствала в залата и е изявила желание да се състезава, но спортно-техническото ръководство е взело съзнателно решение да не рискува здравето ѝ с оглед на огромната конкуренция и опасността от тежки травми. По отношение на Калина Бояджиева президентът беше категоричен, че тя е имала капацитет за европейската титла. Като доказателство той изтъкна факта, че Калина побеждава без напрежение настоящата шампионка от Германия, дори когато се състезава непосредствено след претърпяна операция.

Своенравните таланти и голямото завръщане на първи юни

Във федерацията вече гледат напред към ключовата дата първи юни, когато официално започва събирането на точки за олимпийската ранглиста. Очаква се тогава към активна състезателна подготовка да се завърне Александър Джорджев. Бинев коментира и ситуацията около Денис Димитров, който е изпитвал сериозни колебания за бъдещето си в спорта. Ръководителят сподели, че големите таланти често са своенравни и федерацията може единствено да им покаже правилния път, но не и да ги принуди да вървят по него. Специално отличие за своето мъжко представяне получи и Християн Георгиев, чийто инфарктен четвъртфинал бе посочен като пример за истинска битка.

