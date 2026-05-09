Йохан Кройф е арогантен, а Роналдо - женкар

Една от най-значимите фигури в историята на футбола, Фабио Капело, направи откровена ретроспекция на своята кариера по време на събитие в Театро Комунале във Ферара. Италианецът, известен с желязната си дисциплина и остър тактически ум, не спести критики към някои от най-големите легенди на играта.

За Кройф: "Невероятен, но арогантен"

Запитан за най-добрия футболист, с когото е бил съотборник, Капело посочи Джани Ривера. Когато обаче темата стигна до Йохан Кройф, италианецът беше двуостър в оценката си:

"Като играч беше невероятен, като треньор - много добър. Но като човек беше арогантен, точно като нидерландците, които мислят, че знаят всичко."

Пропилените таланти: Касано и Балотели

Капело се върна и към годините си на скамейката, когато трябваше да усмирява някои от най-непредсказуемите характери:

"Антонио Касано правеше толкова номера, че дори не мога да ги запомня всичките. Заедно с Балотели, те са двата най-ярки примера за огромен талант, отишъл на вятъра заради извънфутболни проблеми", заяви дон Фабио.

Сагата с Феномена в Реал Мадрид

Капело определи напускането на Реал Мадрид в посока Милан като "най-голямата грешка" в треньорския си път, но призна, че работата със звездите на "Бернабеу" е била изключително трудна. Той разказа за опита си с бразилската легенда Роналдо:

"Попитах го: "Колко тежеше, когато станахте световни шампиони?". Той каза 84 кг. А сега? 94 кг.", спомня си Капело. Според него проблемът не е бил само във физическата форма на Феномена: "Той беше отрицателен лидер. Не тренираше както трябва и дърпаше съотборниците си надолу. Заедно с президента решихме да го пуснем да си ходи."

Обаждането на Берлускони

Италианецът разкри и любопитен детайл около трансфера на Роналдо в Милан. Силвио Берлускони му се обадил за съвет, а Капело бил пределно искрен: "Президенте, той е добър, но не е добър пример. Постоянно е в нощните клубове, напълнял е и мисли само за жени."

Въпреки предупреждението, малко след това "росонерите" привлякоха Феномена.

Любовта към Мадрид

Макар и изпълнен с трудни моменти, престоят в Испания остава специален за дон Фабио. "Мадрид е градът, с който имам уникална връзка", сподели в заключение Капело, обобщавайки едно пътешествие из Европа, оставило трайна следа във футболната история.

Фабио Капело обаче заяви, че Кристиано Роналдо не притежава гения на други футболни величия като Лионел Меси, Диего Марадона и Роналдо Назарио.

Роналдо блести с физическата си форма и работната си етика, но според дон Фабио е далеч от споменатите си колеги.

В предаването "Хеттрик" на ON Sport той каза:

"Кристиано е страхотен голмайстор и невероятен атлет, но няма гения на Меси, Марадона или Роналдо Назарио. Този гений, който другите притежаваха, липсва у Кристиано. Той не може да се сравнява с тези тримата."

И накрая италианецът, който беше наставник на Роналдо-Феномена в Реал Мадрид, каза още веднъж за него: "Той беше лош пример за лидер, който организираше огромни партита и не искаше да тренира."

