Ники Михайлов с разтърсващ кадър за покойния си баща

Ники Михайлов разтърси мрежата с емоционален кадър с покойния си баща Боби Михайлов.

На снимката легендарният вратар е уловен в един от най-личните и спокойни моменти - усмихнат пред бебешката количка на внучката си, която е кръстена на него.

"40 дни без теб...Липсваш ми всеки ден", написа Ники и просълзи последователите си.

Футболният наследник не може да приеме тежката загуба, а кадърът показва Боби Михайлов в различна светлина, далеч от футбола, славата и скандалите, просто като обичан баща и дядо.

