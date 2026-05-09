Звездите, които пропускат Мондиал 2026

Световното първенство наближава. След години борба, драматични квалификации и множество добри или лоши новини играчите по цял свят вече нямат търпение да заминат за САЩ, Мексико и Канада.

Феновете все още не смеят да се зарадват и да си правят планове, защото през последните седмици стана ясно, че някои от големите звезди във футбола няма да участват на Мондиала заради контузии. По-малко от два месеца преди началото на турнира дори по-леки здравословни проблеми може да се окажат решаващи за някои футболисти.

Родриго (Бразилия)

В Бразилия има богат избор от футболисти в атака, но Карло Анчелоти със сигурност е искал да има Родриго в състава си, защото го познава отлично от времето им заедно в Реал Мадрид. Бившият наставник на "кралете" няма да може да разчита на него, след като скъса кръстни връзки в началото на март.

Това се случи при победата над Хетафе, а така няма да може да изкупи вината си за пропуснатата дузпа срещу Хърватия на четвъртфиналите през 2022 година.

Юго Екитике (Франция)

Единственият отбор, който може да се съревновава по брой офанзивни футболисти с Бразилия, е Франция. Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Майкъл Олисе и Дезире Дуе чакат да се развихрят под ръководството на Дидие Дешан в последния му турнир начело на "петлите".

Те обаче трябва да се справят без Юго Екитике, който разкъса ахилеса си през април и няма да играе до края на календарната година.

Той дебютира за родината си през септември, но бързо намери своето място в плановете на Дешан след добрите игри с фланелката на Ливърпул, където вкара 17 гола и дори вкара победното попадение в контролата с Бразилия през март.

Шави Симонс (Нидерландия)

След като достигна до полуфиналите на Евро 2024, Нидерландия вярва, че може да се бори за медал през това лято. Надеждите на "оранжевите" са помрачени от контузията на Шави Симонс, който скъса кръстна връзка срещу Улвърхемптън.

Халфът така и не намери постоянна форма в дебютния си сезон във Висшата лига, но остана един от основните играчи в състава на Роналд Куман по време на квалификациите. Липсата на Симонс, който може да създаде ситуация пред противниковата врата от нищото, със сигурност е голям удар, но Нидерландия, също като Бразилия и Франция, разполага с плеяда от отлични футболисти.

Серж Гнабри (Германия)

Германия се насочва към Северна Америка със сериозни проблеми в предни позиции, а Нагелсман се надяваше, че тяхното решение е Серж Гнабри, който бележеше гол в четири от последните седем мача на "Маншафта". След силен сезон с екипа на Байерн, където Гнабри се утвърди като №10 зад Олисе, Кейн и Диаз, той разкъса адуктор по време на тренировка през април, което означава, че както през 2018 година, той няма да може да помогне на родината си.

