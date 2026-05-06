Нещо невероятно става в България! Целият свят говори

България вече пулсира в ритъма на най-интересното спортно събитие в света. Над 40 хиляди гости от всички континенти кацат по нашите летища, а стотици милиони зрители ще следят кадрите от трасетата, които за първи път превръщат страната ни в сцена на легендарното Giro d’Italia.

Това е момент, който не просто поставя България на картата на големите спортни домакинства – той я превръща в част от историята на световното колоездене.

Три етапа, три града, три дни, които ще се помнят

109-ото издание на Джирото ще премине през три етапа на българска територия – събитие без аналог у нас.

Трасетата са подбрани така, че да покажат разнообразието на българския релеф – от морския бряг, през равнините, до старите столици и сърцето на Родината.

8 май: Несебър – Бургас – стартът от морето

Първият български етап започва от Несебър – град, който носи духа на древността и морския вятър. Колоездачите ще преминат по крайбрежието към Бургас, а кадрите от дронове ще покажат на света едни от най-красивите български пейзажи.

Това е етап, който обещава висока скорост, динамика и силна конкуренция – идеален за спринтьорите.

9 май: Бургас – Велико Търново – пътят към историята

Вторият етап е истинско пътешествие през България. От морето към вътрешността, през равнини и хълмове, до величествения Велико Търново – старата столица, която ще посрещне колоната с камбанен звън и хиляди зрители.

Това трасе е по-дълго, по-тежко и с повече денивелация – изпитание за издръжливостта и стратегията на отборите.

10 май: Пловдив – София – финалът в сърцето на страната

Третият етап отвежда състезателите от Пловдив към София – маршрут, който съчетава равни участъци, изкачвания и технически спускания. Финалът в столицата ще бъде зрелище, което ще събере хиляди по улиците и милиони пред екраните.

Това е етап, който може да промени генералното класиране и да даде нови лидери в розовото трико.

България – новата арена на световното колоездене

Три дни Джирото ще превърне страната ни в огромна спортна сцена. Хотели, ресторанти, музеи, улици – всичко ще бъде изпълнено с цветове, езици и емоции.

За България това е шанс да покаже гостоприемство, организация и красота пред публика, каквато малко спортни събития могат да съберат.

Ефектът: икономика, туризъм, престиж

Пристигането на десетки хиляди гости носи силен икономически импулс – от туризма до услугите. Но най-голямата печалба е друга: имиджът.

Джирото е марка, която се гледа, помни и разказва. А когато розовият керван премине през България, светът ще види една страна, която може да бъде домакин на най-големите.

Три дни, които ще останат

От Несебър до София, от морето до планината – България влиза в историята на Джиро д’Италия.

Това не е просто спортно събитие. Това е празник, витрина, шанс и признание.

И когато на 10 май колоната финишира в София, България вече няма да бъде просто спирка – тя ще бъде част от легендата.

