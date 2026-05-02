Никола Цолов с нов удар. Овации от Христо Стоичков

Българският лъв Никола Цолов отбеляза поредния си удар. Той спечели спринта за Гран при на Маями във Формула 2. Това стана пред очите на легендата на родния футбол Христо Стоичков.

Българският пилот, който по-рано през сезона победи в основното състезание в Австралия, показа воля и хъс да се бори до последния метър. Въпреки че бе с по-слаб автомобил, вицешампионът във Формула 3 атакува в предпоследния завой бившия си съотборник Лоренс ван Хупен (Нид) и финишира първи.

Цолов бе 10-и в квалификацията и по правилото на обърнатата стартова решетка потегли първи. Той водеше до средата на състезанието, когато с нидерландеца започнаха да си разменят лидерството. Това позволи на ирландеца Алекс Дън да ги доближи опасно. Но в края майсторският ход на Никола му осигури успеха.

Специален гост на отбора на Никола ("Кампос рейсинг") в Маями бе футболната ни легенда Христо Стоичков.

Утре е основното състезание.

