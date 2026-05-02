Салах разкри с какво чувство напуска Ливърпул

Крилото на Ливърпул Мохамед Салах заяви, че е спокоен относно решението си да напусне в края на сезона. Египетският национал ще сложи край на деветте си години на Анфийлд това лято, след като постигна споразумение с клуба да прекрати двугодишния договор, който подписа преди 12 месеца.

Този сезон може би е най-разочароващият за него и е забележителен най-вече с публичния му спор с Арне Слот през декември, когато той обвини старши треньора, че го е „хвърлил под автобуса“, ​​когато е бил оставен на пейката, след като резултатите се влошиха.

Отношенията между двамата бяха изчистени, след като 33-годишният футболист се завърна от Купата на африканските нации, но е фактът, че Салах и клубът се съгласиха да поемат по различни пътища - нападателят беше освободен от договора си за 400 000 паунда на седмица без Ливърпул да се надява на трансферна сума - предполага, че нещата все още не са съвсем наред.

„Чувствам, че е правилно да си тръгна след сезона и съм спокоен с това“, каза той в интервю с бившия капитан на Ливърпул Стивън Джерард по TNT Sports.

„Сезонът беше труден за всички нас . . . Не искам да казвам много. Щастлив съм от това, всичко, което се случва този сезон, ме кара да си мисля: „Не, време е да тръгвам“, така че съм щастлив“, добави той.

Джерард посети Салах в дома му, докато спекулациите за бъдещето му бушуваха след рядкото му публично избухване, и му даде ценни съвети. Това означава, че египетският национал ще получи заслуженото сбогуване с тима и с феновете в последния домакински мач за сезона срещу Брентфорд и въпреки че в момента е контузен, нападателят каза, че „вероятно“ ще се завърне преди този двубой.

„Радвам се, че си тръгвам сега през голяма врата, тъй като това беше нещо, което ми споменахте - „напускайте по свои собствени условия“, и все още помня тези думи“, добави той, цитиран от ДПА.

„Честно казано, чувствам, че имам още много да дам на футбола - физически се чувствам много добре, изиграх много мачове този сезон. Все още не съм решил какво ще правя, честно казано, имам много опции, които са добри опции“, коментира Салах.

Напускането му, заедно с това на друг играч в лицето на Анди Робъртсън, води до загуба на огромно количество опит с редиците на "червените".

Трансферните разходи на клуба от 450 милиона паунда сигнализират за настъпването на нова ера, но Салах изрази надежда, че тези играчи ще могат да поддържат стандартите в съблекалнята.

„Всеки играч имаше една и съща цел, всеки знае какво прави и ако не го направиш както трябва, другият наистина ще се нахвърли върху теб, за да го направиш както трябва“, каза Салах за тима, който спечели Шампионската лига и Висшата лига в два последователни сезона.

„Имахме толкова много такива неща през последните 10 години и наистина се надявам от сърце това да не се промени, защото сега сменяме много футболисти и връзката в отбора се променя, така че наистина се надявам момчетата да се задържат и да запазят това в бъдеще“, завърши той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com