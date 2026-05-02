Левски чака исторически мач довечера

"Левски" е на крачка от това да сложи край на хегемонията на Лудогорец в родния футбол. Разградчани са шампиони в последните 14 години, но през настоящия сезон тази безкрайно дълга серия най-сетне е близо до приключване.

"Синя" България тръпне в очакване на днешното домакинство на "Левски" срещу ЦСКА 1948, което е с начален час 19:00. Стадион "Георги Аспарухов" ще бъде препълнен, но не защото това е двубой между първите два отбора в класирането, а защото три точки за домакините ще узаконят триумфа им като шампион на България.

За първи път от 17 години насам. През 2009-а столичани взеха титлата под ръководството на Емил Велев, но надали някой си е представял, че ще последва толкова дълго чакане.

"Левски" на Хулио Веласкес води с 11 точки пред ЦСКА 1948, а три точки тази вечер ще означават, че гостите от Бистрица нямат шанс да догонят 26-кратните шампиони в класирането в оставащите мачове от плейофите.

"Сините" са със 73 точки в актива си, а ЦСКА 1948 - с 62.

При домакински успех тази вечер обаче феновете няма да видят как любимците им вдигат трофея.

Успех днес ще означава, че "Левски" ще бъде награден на 9 май, когато има домакинство на Лудогорец, а разградчани ще трябва да направят шпалир на новия шампион. Седемнадесетте години са най-дългата пауза за втория най-титулуван клуб у нас между два негови шампионски трофея. Досега най-дългата "суша" на столичани между две титли бе 12 години - между 1953-а и 1965-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com