ФИФА взе историческо решение за футбола

Международната футболна централа ФИФА планира да въведе ново правило за изчистване на жълтите картони на Световното първенство в Северна Америка през лятото, съобщава агенция Ройтерс.

Съветът на ФИФА ще проведе среща днес във Ванкувър, Канада, на която ще бъдат обсъдени нови правила за първото издание с 48 отбора в историята на турнира.

Това включва допълнителна възможност да бъдат изчистени натрупани официални предупреждения, за да бъде намален шансът играчите да пропуснат мачове от елиминационната фаза.

В досегашните Мондиали жълтите картони се премахваха след четвъртфиналите, но ФИФА смята да въведе нов прозорец, в който това да се случва - веднага след груповата фаза, ако това бъде одобрено от Съвета.

Футболист с два жълти картона обикновено изтърпява наказание от един мач, а с разширяването на надпреварата от това лято с допълнителния елиминационен кръг (шестнайсетинафиналите), играчите ще имат по-голям риск да натрупат две преудпреждения преди изчистването за четвъртфиналите.

При новото правило два жълти картона в трите мача от груповата фаза ще носят наказание, като същото важи и за трите кръга между шестнайсетинафиналите и четвъртфиналите, и от четвъртфиналите до финала.

