Австралийската сензация, която засенчи Юсейн Болт

Австралийската спринтова сензация Гаут Гаут спечели националния шампионат на страната си тази сутрин в бягането на 200 метра с време от 19.67 секунди. 18-годишният атлет бяга по-бързо от най-доброто време, давано някога от Юсеин Болт в тийнейджърска възраст.

Така сравненията между двамата продължават, след като още преди година Гаут бе наречен "двойник на Болт".

Преди 22 години Юсеин даде време от 19.94 сек на 200-те метра и това остана най-доброто му постижение в годините, преди да навърши 20. След това, разбира се,

Светкавицата от Ямайка разби всички на 100 и 200 м в продължение на години, спечели осем олимпийски златни медала и държи рекордите в двете дисциплини.

Този на 200 м е фиксиран на 19.19 секунди - тоест, австралийското чудо още е далеч. Но е и само на 18 години.

След победата днес Гаут обяви, че ще се фокусира изцяло върху следващото предизвикателство - световното първенство до 20 години в Орегон, САЩ, през август.

"Следващият" Болт

Гаут Гаут е феномен в спринта, за когото се говори от поне три години като за "следващия Болт". Той е почти като двойник на Светкавицата от Ямайка, а и самият Юсеин призна, че вижда в него прилики с първите свои години на пистата.

Момчето е с родители от Судан, но се състезава за Австралия, където е роден през декември 2007 г.

За момчето се говори вече доста време, като показателно е, че "Адидас", "Пума" и "Найки" се надпреварват да бомбардират семейството и агентите му с оферти за тлъсти договори.

Очаква се той да е следващото лице на леката атлетика в спринта. Дори визуалната прилика с Болт е очевидна. Той бяга като него - изправен и често с арогантно завършване, гледайки настрани или позволявайки си жестове с ръце, защото води с достатъчно пред останалите.

Структурата му е подобна, както и харизмата, усмивката, постоянният флирт с камерите и фотообективите.

