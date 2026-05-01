Наследникът на Салах струва 100 млн.евро

Напоследък чуваме и четем това име постоянно покрай трансферните спекулации в големия футбол.

Когато се изреждат евентуалните наследници на Мохамед Салах в Ливърпул, името е сред първите, които изникват. Когато се посочват трансферните цели на Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен, отново срещаме същото име. Той се казва Ян Диоманде и е национал на Кот д'Ивоар. Играе за РБ Лайпциг в Бундеслигата, само на 19 години е и се очаква да струва 100 милиона евро.

Но с какво е заслужил да бъде считан за един от най-обещаващите флангови играчи в света? Само преди три години той се подвизава в аматьорската четвърта дивизия на Съединените щати, а през това лято ще се завърне в страната, но вече като част от националния си тим с надеждата да блесне на Мондиал 2026.

Разказите на хора, които са наблюдавали или тренирали Диоманде, посочват негово основно качество - че не спира да се учи и да се адаптира към нови обстоятелства. Докато расте в своя квартал в Абиджан, момчето изобщо не може да си позволи футболни обувки. Майка му страда от редица здравословни проблеми, а баща му изобщо не е част от живота му. Когато решава да се премести и да се присъедини към футболна академия, Ян е толкова срамежлив и интровертен, че се разплаква като го карат да изпее или изтанцува песен при приемането му в отбора. Но талантът напуска своя дом с твърдата идея да стане професионален футболист - и да достигне до някой голям световен отбор.

Представянето му в Купата на Африка за юноши до 17 г. му печели трансфера в САЩ. Само на 15 години играчът се мести от Абиджан във Флорида, в частната академия DME, без да говори и дума английски.

Из американските терени се превръща в мишена на противниковите футболисти, които го провокират, а той често не успява да сдържи емоциите си и тръгва да си отмъщава. Ян Диоманде бързо се оформя като бързак, притежаващ комбинативност и отличен завършващ удар. Извън игрището е мълчалив, но на терена проявява определена напереност и собствен почерк. В САЩ придобива репутация на един от най-талантливите младоци и скоро започват да валят оферти за проби в елитни европейски клубове. Борнемут, Челси, Кристъл Палас и Рейнджърс проявяват интерес към него, а преминаване в Шотландия се проваля заради изисквания на неговия агент.

Само месец след като се присъединява към втория отбор на Леганес, крилото дебютира за първия състав в гостуване на Реал Мадрид. Това се случва през март 2025 г. и оттогава кариерата на Диоманде върви стремглаво нагоре.

Следва трансфер в РБ Лайпциг за 20 млн. евро и бързо добиване на звезден статут в Германия. Вероятно още не е твърде познат на широката публика, но това може да се промени на Световното първенство, където Кот д'Ивоар е в група с Германия, Еквадор и Кюрасао.

Ако крилото покаже възможностите си на най-голямата сцена, може дори да качи цената си отвъд споменаваните 100 млн. евро.

Ливърпул неведнъж е пазарувал от клубовете на "Ред Бул" и се очаква през лятото да опита да спечели надпреварата за Диоманде.

