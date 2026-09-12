Войната за какаото! Как две държави разтърсиха световния пазар
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
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Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
Южноамериканците удариха три греди и загубиха за първи път след серия от 19 мача без поражение
Напоследък чуваме и четем това име постоянно покрай трансферните спекулации в големия футбол.Когато се изреждат евентуалните наследници на Мохамед Сал...
Очакват се производството да започне през 2028 г. и да създаде хиляди работни места
Рашел беше лицето и лидерът на емблематичната стачка на камериерките от парижкия хотел "Ibis Batignolles", продължила 22 месеца
Новият носител на Купата на африканските нации е Кот д'Ивоар. "Оранжевите" надвиха трудно другия финалист Гана в равностоен мач с нулев резултат. В кр...
Бразилия. Колумбия победи с 2:1 Кот д'Ивоар в среща от група "С" на Световното първенство, играна в столицата Бразилия. Головете за южноамериканците о...
Кот д'Ивоар започна участието си на Мондиал 2014 с доста трудна победа. В двубой от група "С" те успяха да обърнат Япония с 2:1, а попаденията бяха за...
Ресторантите в Кот д'Ивоар спряха да предлагат едър плъх на скара в менютата. Причината за липсата на вкусното месо на гризача е вируса на еболата. М...
Абиджан. От средата на юни се появяват нестандартни билборди из Абиджан, бившата Кот д'Ивоарска столица и най-голям град. С оранжеви букви на черен фо...