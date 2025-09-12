Държава намери над 100 тона злато в скрита досега мина

Ново откритие на злато в някога скритата мина Доропо в североизточната част на Кот д'Ивоар е на път да стане реалност, съобщава Earth.com.

Компанията, стояща зад проекта, твърди, че

мината има производствен капацитет от над 100 тона.

Планът предвижда строителство от две години, което да започне в началото на 2026 г., подкрепено с милиарди инвестиционни средства.

Длъжностните лица очакват производството да започне през 2028 г., създавайки хиляди работни места, пряко свързани с операцията.

„Посоченото количество от над 100 тона е общо твърдение за потенциалния размер. То казва на обществеността, че това не е малко находище и че правителството разглежда ресурса като национално значение“, се казва в статията.

Числата от предишни технически проучвания предоставят конкретна основа за читателите, които искат по-подробна информация. Окончателното проучване за осъществимост, завършено през 2024 г., прогнозира

средногодишно производство от 167 000 унции (4 734 370 грама) за десет години.

Прогнозите са, че общите разходи за поддръжка ще бъдат 1047 долара за унция (28,3495 грама), в съответствие с очакванията, базирани на действителните инженерни разработки и модели на разходите от предишни собственици.

Важно е разработването на проекта да следва стандартна последователност, която защитава както инвеститорите, така и местните общности.

Оценките на въздействието върху околната среда и обществото се преглеждат от регулаторните органи, издава се лиценз за добив, осигурява се финансиране и след това се поръчва оборудване с дълъг срок на годност.

Стойността и съдържанието на злато в мината

Интересното е, че минното дело зависи от разходната дисциплина. Секторът за добив на злато използва стандартен показател, наречен „общи разходи за поддръжка“, който комбинира текущите разходи за добив и преработка, както и капиталовите разходи, необходими за поддържане на мината в експлоатация.

Проучване, публикувано в Journal of African Earth Sciences, оценява тази стойност на 1047 долара за унция през целия живот на мината. Това позволява на читателите да сравнят златото от Доропо с други мини и с цената на ценния метал на пазара. Тя е показана заедно с прогнозираното годишно производство от 167 000 унции.

Отбелязва се, че

качеството и добивът влияят както върху приходите, така и върху цената на унция.

По-високото качество означава повече злато на тон руда, а добивът е процентът злато, който заводът действително извлича от рудата.

„Следете за етапите, свързани с разрешителните и придобиването на земя. Тези етапи са ориентири за това кога ще започне строителството и въз основа на информацията на страницата на проекта на компанията ще покажат колко реалистична е ранната 2026 г.“, се казва в статията.

Интересното е, че изследователите картографират и района на Доропо, за да определят как разломите, скалите и структурите контролират наличието на злато под земята.

