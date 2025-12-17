Гала аут от "На кафе". Замина за...

Гала временно отсъства от студиото на "На кафе".

В началото на днешния епизод стана ясно, че обичаната водеща е заминала за Павел баня, където се подлага на лечебни процедури.

"Вече втори ден нашата любима Гала толкова е вдигнала ръце от нас, че я заболяха и тя отиде да ги лекува в Павел баня на процедури", пошегува се Георги Блажев в ефир. Той добави, че целият екип ѝ изпраща прегръдки и целувки, докато отсъства от предаването.

На мястото на Гала временно се включи Джуджи, която веднага внесе добро настроение в студиото. "Радвам се, че съм тук, макар че не сте на моето ниво", пошегува се тя, предизвиквайки усмивки сред колегите си.

Макар и далеч от камерите, Гала остава в мислите на екипа и зрителите, които ѝ пожелават бързо възстановяване. Очаква се водещата скоро да се върне в "На кафе", заредена с нови сили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com