Филип Донков пя за хора с големи сърца

„Коледа е време за хора с големи сърца. Време, изпълнено с топлина, усмивки и добрина“, каза адвокат Биляна Тончева преди началото на благотворителното събитие в Интерконтинентал, на което тя и нейни приятели отново, за пета поредна година, събраха средства за стойностни каузи. След като в предишните кампании те подкрепиха болни от сколиоза деца, финансираха ремонт на хематологичното и детското УНГ отделение в ИСУЛ, а през 2024-а инвестираха в строителство на параклис там, сега посветиха усилията си на един филм и на едно момиче. 15 000 лева ще отидат при екипа на лентата „Един грам живот“, която още при първите си прожекции потресе публиката със съдбите на своите герои, затъващи в блатото на дрогата. Сумата ще бъде използвана за популяризиране на продукцията, която бие камбаната за трудно поправимите лични, семейни и социални следствия от употребата на наркотици сред юношите и младежите. „Подтискащите сцени отразяват реалността, в която тийнейджъри масово употребяват психоактивни вещества най-вече в училищата. Филмът е тревога, надежда и пробуждане.“, коментира адвокат Биляна Тончева. 40 000 лева са за 16-годишната Брияна Иванова, деветкратна републиканска шампионка по тенис на корт, пет пъти сингъл и четири път на двойки. Строхотната спортистка има седем титли от календара на международната тенис асоциация ITF.

Мартин, внукът на Емил Димитров, беше сред гостите на благотворителното събитие

По традиция парите бяха събрани не само от куверти, а и от търг, който беше воден от професор Йонко Мермерски. Артефактите и предметите бяха дарени от лични колекции, като между тях бяха икони, Библия, издадена през 1947 година, картини – живопис и от вълна, китайска ваза, сребърна купа SSG, двоен албум на Емил Димитров от 1968 година и плакат за концерт на легендарния певец, волейболна топка с автографа на Любо Ганев „Има любов“, тениски с подписите от всички футболисти на ЦСКА и Левски.

Цветомир Ганев от Code Health, адвокат Тончева и Филип Донков

Гост на елегантното събитие с дрес код в цвета на любовта и благородството беше изгряващата поп звезда Филип Донков. Той изпълни няколко хита от репертоара на Васил Найденов и получи безусловни овации. Сред гостите беше и очарователният Мартин Димитров, внук на Емил Димитров.

Сред щедрите дарители се отличиха Васка Пенкова, Диана Миткова, Джемал и Звезделина Кара, д-р Венета Павлова, Мина Георгиева, Здравка Тотева, Асения Русева… Адвокат Тончева наддаваше успешно и спечели ракета за тенис за дъщеря си Биляна.

Три поколения дами с големи сърца – адвокат Биляна Тончева и д-р Венета Павлова с майките си, най-младата благотворителка е тийнейджърката Биляна

Кадри от благотворителния коледен обяд също развълнуваха отбраното общество. „Посланието ни е ясно – за солидарност, човечност и вдъхновение“, добави адвокат Биляна Тончева, която неотдавна получи голямата награда за благотворителност от Съвета на жените в бизнеса в България с председател Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

