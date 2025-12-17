Любопитни разкрития за Веселин Маринов. Странно хоби

Във втори дом се е превърнал автомобилът на Веселин Маринов. Певецът толкова често е на път, че фактически живее в колата си. За да бъде домът му на колела подреден и уютен, Маринов го чисти неуморно и има странно хоби - сам си прави автомобилните стелки - при това в промишлени количества, с маниакална прецизност и отдаденост.

"Стелките са си мои! Когато си купя нова кола, първото нещо, което правя, е да отида при моя приятел Жоро и да изберем подходящ мокет", споделя популярният изпълнител пред "България Днес".

Двамата избират цвят, който да пасва идеално на интериора, след което се изработват над 40 комплекта. Стелките се сменят на месец-два, а старите без колебание отиват в коша. За Веселин Маринов колата не е просто средство за придвижване, а втори дом. Певецът се грижи много старателно за всяко возило, което си вземе, и внимава за всеки детайл.

"Онези, които ме познават, знаят какво е колата за мен. Всеки ден се чисти. Това е моят дом", казва още Маринов.

Любимецът на няколко поколения споделя, че мазето му се е превърнало в истински архив на автомобилната му история. Именно там складира стелките, които си е направил дори и за багажника, и други джаджи за колата.

Веско Маринов не крие, че много обича автомобилите. Спомня си, че първата кола, която си купува, е през 1985 г. и оттогава все е зад волана. Заради участията си в цялата страна Веско минава по над 10 хил. км на месец и буквално живее в колата. Поради тази причина иска всичко в нея да е чисто и спретнато. Много хора му задават въпроса защо не си вземе шофьор, който да го отменя, но отговорът му е категоричен:

"Не искам шофьор! Много си обичам колите, които си купувам, и за нищо на света не бих се лишил от това удоволствие".

