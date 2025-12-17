Аня Пенчева избира екранния Стоичков

Оригиналният риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари и ще даде възможност на зрителите да проследят избора на актьора, който ще изиграе Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм за футболната ни легенда. NOVA ще направи съпричастни всички с предизвикателствата и изпитанията, през които ще преминат кандидатите всяка неделя от 20:00 ч. Водещият на новия формат Александър Сано ще бъде заедно с тях през цялото време, а на финала ще стане ясен победителят, който киноманите у нас и по света ще видят в най-мечтаната роля в „Стоичков – Филмът“.

Интересът към кастинга беше огромен и над 250 човека се записаха за участие, а селектираните кандидати продължиха в следващия етап. „Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната филмова сцена. Това означава, че отговорността пред претендентите за главната роля е голяма. Те ще преминат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят своите качества.

Специалното жури, което ще има отговорната задача да излъчи победител, е в състав – известната актриса Аня Пенчева, успешният режисьор Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков. Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков. Те ще проследят развитието на всички участници, ще оценят актьорския им потенциал и ще потърсят още у тях хъса и желанието за победа, присъщи за Христо Стоичков.

Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com