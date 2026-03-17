Ето с колко скачат пенсиите у нас

17 мар 26 | 15:39
Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. възлиза на 625,0 млн. евро. Съпоставени със същия месец на предходната година, приходите са нараснали с 61,7 млн. евро (11,0%), показват данните за пизпълнение на бюджета на ДОО, съобщава НОИ.

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. е 1 163,0 млн. евро. В сравнение с януари 2025 г. разходите бележат увеличение със 100,8 млн. евро (9,5%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1 074,3 млн. евро. Спрямо първия месец на 2025 г. разходите за пенсии са с 98,0 млн. евро (10,0%) повече.

Минималната пенсия се вдига

Броят на пенсионерите за януари 2026 г. е 2 069 298, което е увеличение с 14 450 (0,7%) пенсионери в сравнение с януари 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 519,15 евро или с 44,06 евро (9,3%) по-висок в сравнение с миналата година.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване за януари 2026 г. са в размер на 79,8 млн. евро, като нарастват с 2,2 млн. евро (2,8%) спрямо януари 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО за януари 2026 г. е 558,5 млн. евро.


Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за януари 2026 г. възлиза на 4 020,2 хил. евро. Постъпилите приходи са с 1 206,3 хил. евро повече в сравнение с януари 2025 г.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за януари 2026 г. са в размер на 5 579,4 хил. евро. Спрямо разходите за януари 2025 г. е налице  увеличение със 797,1 хил. евро.
 
Общата сума на приходите по бюджета на фонда за януари 2026 г. възлиза на 549,2 хил. евро, което е нарастване от 241,7 хил. евро спрямо отчетените за януари на предходната година.

Общо разходите на фонда за първия месец на годината са в размер на 14,1 хил. евро или със 162,3 хил. евро по-малко спрямо отчетените през същия период на 2025 г.

Е и с околко в крайна сметка....мизерии

