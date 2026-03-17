Ето с колко скачат пенсиите у нас

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. възлиза на 625,0 млн. евро. Съпоставени със същия месец на предходната година, приходите са нараснали с 61,7 млн. евро (11,0%), показват данните за пизпълнение на бюджета на ДОО, съобщава НОИ.



Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. е 1 163,0 млн. евро. В сравнение с януари 2025 г. разходите бележат увеличение със 100,8 млн. евро (9,5%).



В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1 074,3 млн. евро. Спрямо първия месец на 2025 г. разходите за пенсии са с 98,0 млн. евро (10,0%) повече.



Минималната пенсия се вдига



Броят на пенсионерите за януари 2026 г. е 2 069 298, което е увеличение с 14 450 (0,7%) пенсионери в сравнение с януари 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 519,15 евро или с 44,06 евро (9,3%) по-висок в сравнение с миналата година.



Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване за януари 2026 г. са в размер на 79,8 млн. евро, като нарастват с 2,2 млн. евро (2,8%) спрямо януари 2025 г.



Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО за януари 2026 г. е 558,5 млн. евро.



Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за януари 2026 г. възлиза на 4 020,2 хил. евро. Постъпилите приходи са с 1 206,3 хил. евро повече в сравнение с януари 2025 г.



Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за януари 2026 г. са в размер на 5 579,4 хил. евро. Спрямо разходите за януари 2025 г. е налице увеличение със 797,1 хил. евро.



Общата сума на приходите по бюджета на фонда за януари 2026 г. възлиза на 549,2 хил. евро, което е нарастване от 241,7 хил. евро спрямо отчетените за януари на предходната година.



Общо разходите на фонда за първия месец на годината са в размер на 14,1 хил. евро или със 162,3 хил. евро по-малко спрямо отчетените през същия период на 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com