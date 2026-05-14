За 240 млн. евро! Голяма и опасна измама с лекарства

Софийската районна прокуратура участва в мащабна международна операция, насочена срещу престъпна мрежа, занимавала се с продажба на хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства.

Акцията е реализирана на 12 май 2025 г. с участието на правоохранителни органи и прокуратури от 15 държави, сред които България, Румъния, Унгария, Полша, Молдова, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Испания. Операцията е проведена със съдействието на Евроджъст и Европол.

По данни на разследването престъпната група е въвеждала в заблуждение уязвими лица, като е предлагала продукти с неясен произход, рекламирани като медикаменти за лечение на тежки заболявания. Смята се, че от тази дейност са реализирани незаконни печалби в размер на около 240 млн. евро, предава NOVA.

До операцията се стига след сигнал, подаден в Софийската районна прокуратура от бивш министър на здравеопазването, който съобщава, че неговото име и образ са били използвани без съгласие във фалшиви реклами на подобни продукти. В хода на разследването са обединени няколко досъдебни производства, включително сигнал от известен столичен лекар, разпитани са множество свидетели и е установен международен характер на схемата.

В резултат е създаден съвместен екип за разследване (Joint Investigation Team) с участието на България, Румъния, Полша, Унгария и Молдова.

В рамките на операцията на територията на България действията са извършени от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и окръжните следствени отдели, служители на ГДБОП – дирекция „Киберпрестъпност“, както и на СДВР. При част от процесуално-следствените действия са присъствали представители на Европол и полицейски служители от държавите, участващи в съвместния екип.

Под ръководството на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура и прокурор от Софийската градска прокуратура са извършени над 30 претърсвания и изземвания в жилища, офиси и автомобили, както и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели, а са иззети значителни по обем веществени доказателства, които предстои да бъдат анализирани.



