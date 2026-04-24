Шофьорът, убил Милен Цветков, излиза на свобода

Убиецът на Милен Цветков - Кристиан Николов, излиза от затвора догодина, съобщава "България Днес".

Шест години след смъртта на абсолютно неповторимия журналист, станал флагман на свободното слово - Милен Цветков, мъжът, който го блъсна с автомобила си и го уби, още е зад решетките. Въпреки че присъдата му беше потвърдена окончателно на 21 юли 2023 г., има няколко фактора, които повлияха на реалния престой на Николов в килията.

Върховният касационен съд го осъди на 9 години затвор. Приспадна се времето, прекарано в следствения арест и под домашен арест (от април 2020 г. до юли 2023 г.). Кристиан започна да изтърпява ефективното си наказание в затвора през юли 2023 г. Според правни анализи от момента на влизането му в пандиза му остава да излезе само година, тъй като има добро поведение.

Мъжът има и забрана да управлява автомобил за срок от 10 години.

Според Наказателния кодекс приспадането на ареста се изчислява по следния начин: времето в следствения арест (около 1 година и половина) се зачита "ден за ден". Времето под домашен арест (от септември 2021 г. до юли 2023 г.) се зачита "два дни за един".

Това означава, че към момента на влизане в затвора през юли 2023 г., Кристиан вече е бил "излежал" близо 2,5-3 години от деветте. А според Закона за изпълнение на наказанията два работни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода.

Към днешна дата Николов може да поиска условно предсрочно освобождаване от съда, след като излежи фактически поне половината от наложеното наказание (4,5 години общо, включително приспаднатите периоди), но засега това не е направено.

