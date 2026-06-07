Иран удари Израел

Близкият изток току-що бе взривен от невиждана военна ескалация, която заплашва да подпали целия свят! Израелската армия официално съобщи тази вечер, че е идентифицирала масиран залп от ракети, изстреляни директно от територията на Иран към еврейската държава. Всички системи за противовъздушна отбрана на страната в момента работят на предела на възможностите си, за да отбият смъртоносната заплаха, предава Ройтерс.

Ракетен апокалипсис: Иран пусна втора вълна

Ситуацията стана изключително критична, след като иранските държавни медии триумфално съобщиха, че към Израел вече лети и втора вълна от ракети. За момента липсват детайли за точния брой на поразяващите машини, но небето над региона е озарено от експлозии.

Мощният Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) пое отговорност за бруталния удар и излезе със зловещ ултиматум. Иранските генерали категорично заявиха, че израелската армия трябва незабавно да спре военните си атаки срещу Ливан. От КГИР изпратиха брутално предупреждение, че ако Тел Авив реши да разшири офанзивата си или дръзне да отговори на иранските действия, ще се изправи пред „още по-унищожителни и болезнени удари“.

„Агресорите получиха отговора си тази вечер!“

Политическото ръководство в Техеран демонстрира пълна решимост за проливане на кръв. Мохсен Резаи, съветник на иранския върховен лидер, обяви публично, че Техеран многократно е предупреждавал враговете си, че няма да толерира нарушенията на примирието и постоянните атаки срещу Ливан. „Агресорите получиха отговора тази вечер“, отсече брутално Резаи.

Светът е затаил дъх, тъй като конфликтът моментално стигна до Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп е бил спешно уведомен за ескалацията и ракетния обстрел, съобщава авторитетното издание „Аксиос“. Всички погледи сега са насочени към Вашингтон и Израел – предстои ли пълномащабна ядрена или конвенционална война в Близкия изток?

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