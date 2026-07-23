Битката за Ормуз навлезе в още по-опасна фаза

Американската армия проведе 12-а поредна нощ на удари срещу Иран, докато Вашингтон и Техеран все по-открито насочват заплахите си към жизненоважна инфраструктура. Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще унищожават по един ирански мост или електроцентрала при всяка нова атака срещу кораб в Ормузкия проток. Иран отговори с обещание за защита по принципа „око за око“ и предупреди за мощен отговор при всеки удар срещу негова инфраструктура. Ескалацията заплашва да задълбочи блокадата на един от най-важните енергийни коридори в света и да предизвика нов ценови шок.

Вашингтон се бори за контрол над Ормуз

Централното командване на САЩ заяви, че новите атаки трябва „допълнително да отслабят способността на Иран да заплашва цивилни моряци и търговски кораби, преминаващи през регионалните води“. Американските сили се опитват да възстановят свободното корабоплаване през Ормузкия проток, който остава до голяма степен затворен.

По данни на Централното командване американските сили са подпомогнали преминаването на около 900 търговски кораба и превоза на 450 млн. барела суров петрол от началото на май. Вашингтон твърди, че атакува ирански командни центрове, ракетни и дронови площадки, военноморски способности и системи за противовъздушна отбрана.

„От този момент нататък всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, реактивен снаряд, дрон или друго оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават ЕДИН МОСТ ИЛИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“, написа преди ден Тръмп в социалните мрежи.

Иран обяви доктрина „око за око“

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в отговор, че страната му ще прилага отбранителна доктрина на принципа „око за око“. „Всяка агресия срещу Иран, включително срещу нашата инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор“, написа той в Х.

Иранските държавни медии съобщиха за американски удари край градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на страната. Двама души са били убити при ракетен удар в град Шаламчех близо до границата с Ирак, според същите източници.

Военните власти в Кувейт съобщиха, че противовъздушната отбрана е прехващала вражески дронове след нови ирански атаки. Техеран отговаря на американските удари и с нападения срещу енергийни съоръжения и инсталации за обезсоляване, които осигуряват питейна вода на държавите от Персийския залив.

Петролът скочи над 93 долара

Затварянето на Ормузкия проток разтърси световната икономика далеч отвъд Близкия изток. В мирно време през тесния воден път преминава около една пета от търгуваните в света петрол и газ.

Цената на петрола сорт Брент премина 93 долара за барел при под 72 долара в началото на месеца. Бензинът също поскъпва, а икономическият натиск върху САЩ се засилва преди междинните избори през есента.

Нова заплаха от подкрепяните от Иран хуси в Йемен постави под риск и корабоплаването в Червено море. Бунтовниците обявиха, че ще атакуват саудитски кораби, което може да засегне и втория стратегически маршрут през пролива Баб ел Мандеб.

Войната вече струва 37,5 млрд. долара

Тръмп пристигна в базата „Доувър“ за посрещането на останките на четирима американски военнослужещи, загинали във войната. Ден по-рано министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Сената, че САЩ са похарчили 37,5 млрд. долара за конфликта.

Иран настоява, че има право да управлява трафика и евентуално да събира такси в протока. Техеран атакува кораби, използващи маршрут под надзора на американските сили, който Вашингтон се опитва да запази извън ирански контрол.

„Многократно сме казвали, че положението в протока няма да се върне към условията отпреди войната“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който участва в преговорите със САЩ.

Дипломацията потъва в задънена улица

Иранският вътрешен министър Ескандар Момени посети Пакистан, който е един от основните посредници в конфликта, но няма признаци за пробив. Говорителят на иранското вътрешно министерство Али Зейниванд заяви, че „дипломацията не е отменена“ и че между страните продължава размяната на послания.

Арабски дипломат обаче предупреди, че държавите от Персийския залив стават все по-песимистично настроени за възможността да бъде намерен изход от ескалацията. По думите му Пакистан, Турция и страните от региона продължават опитите за успокояване на напрежението, но шансовете за подобрение изглеждат мрачни.

„Ако създадем прецедент, при който една държава може да реши, че ще контролира международен воден път, ще събира такса и ще взривява корабите на онези, които не плащат, ще създадем много опасен модел, който ще се повтори и в други части на света“, заяви американският държавен секретар Марко Рубио.

Рубио увери, че САЩ остават отворени за преговори, „но в момента иранците не изглеждат сериозни“. Вашингтон възстанови блокадата на иранските пристанища и обяви защитата на корабоплаването за свой непосредствен приоритет.

Тръмп насочи поглед към подземен ядрен обект

Президентът даде мрачна оценка за възможността за преговори и заяви, че САЩ „нямат интерес от среща“. Той загатна, че американските сили могат скоро да атакуват строящ се ирански ядрен обект, разположен дълбоко под планина.

Съоръжението, известно като Пикакс Маунтин, се намира южно от комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Натанз бе бомбардиран от САЩ по време на 12-дневната война между Иран и Израел през 2025 г., но подземният обект остана незасегнат.

Иран продължава да твърди, че ядрената му програма е изцяло мирна. Страната обаче възобнови обогатяването на уран до равнища, близки до необходимите за ядрено оръжие, след като Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение от 2015 г. по време на първия си мандат.