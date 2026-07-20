Иран удря все по-болезнено, САЩ трупа самолети

Кървавата сметка от войната между Съединените щати и Иран расте, а призракът на пълномащабен конфликт вече надвисва над целия Близък изток. Само през последните дни загинаха трима американски военнослужещи, а открити в Йордания неидентифицирани останки може да се окажат на четвърта жертва. В същото време Вашингтон струпва още бойни самолети, но военни предупреждават, че оръжията и защитните системи не стигат за дълга война.

Кървав уикенд за американската армия

Двама американски военнослужещи бяха убити при ирански удар с ракети и дронове срещу база в Йордания. Трети военен беше обявен за изчезнал, а при последвалото претърсване на мястото бяха открити неидентифицирани човешки останки. Процедурата по установяване на самоличността им продължава.

Отделно американски военнослужещ загина в Северен Ирак при контролирано обезвреждане на боеприпас от свален ирански дрон камикадзе. Друг военен беше леко ранен.

Така потвърденият брой на загиналите американски военнослужещи от началото на войната достигна 17. Ако останките в Йордания бъдат идентифицирани като принадлежащи на изчезналия войник, жертвите ще станат 18.

Повече от 400 американски военни са били ранени през различните етапи на конфликта. Много от тях са получили травми от ударни вълни, осколки и нападения с ракети и дронове срещу американските бази в региона.

Три удара, за които Пентагонът не казал

Още по-тревожни са разкритията, че атаката с жертвите в Йордания не е била единствената през последната седмица.

Преди нея Иран е извършил още три удара срещу американски сили в страната. При нападенията са били ранени десетки военнослужещи и са повредени няколко хеликоптера, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски представители. Пентагонът не е обявил публично нито атаките, нито нанесените щети.

Военни представители защитават мълчанието с оперативната сигурност. Според тях оповестяването на точните поражения може да помогне на Иран да коригира мерника си и да насочва по-успешно балистичните ракети и дроновете към базите, в които са разположени хиляди американски войници.

Същият аргумент се използва и за решението на Централното командване да спре да съобщава колко обекта на иранска територия поразява всеки ден. Критиците обаче предупреждават, че така американското общество не получава пълна представа за цената и реалния ход на войната.

САЩ планира по-широкомащабна война

На този фон „Вашингтон Пост“ цитира американски служител, запознат с вътрешните разговори в администрацията, според когото САЩ се подготвят за по-мащабна война.

Пентагонът увеличава броя на бойните самолети в Близкия изток, а американските удари срещу Иран продължиха за девета поредна нощ. Мишени са ракетни и дронови обекти, складове, пристанищна инфраструктура и военни комуникации.

Зад демонстрацията на сила обаче се крие опасен проблем. Според американския служител запасите от системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси с голям обсег намаляват, докато част от самолетите и техниката вече са повредени.

„Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме операциите безопасно, и не мисля, че Белият дом съзнава това“, предупреждава той пред „Вашингтон Пост“.

Войната вече е погълнала количества от някои ракети и прехващачи, които американската промишленост произвежда за години. Сред най-търсените са ракетите за системите „Пейтриът“ и THAAD, както и оръжията с далечен обсег. Възстановяването на запасите може да отнеме години, въпреки допълнителните милиарди за отбрана.

Тръмп не затвори вратата за сухопътна операция

Най-страшният сценарий остава изпращането на американски сухопътни сили в Иран или на стратегическите острови в Ормузкия пролив.

Администрацията на Доналд Тръмп досега не е изключила категорично такава възможност. Още в началото на войната ръководството на Пентагона отказа да постави ясна червена линия пред използването на сухопътни войски и предупреди, че операцията може да бъде продължителна и да донесе още жертви.

Военни експерти обаче смятат, че подобна стъпка може да се превърне в катастрофален капан.

„Би било грешка да се разполагат сухопътни сили където и да е по островите в пролива или на сушата“, предупреди Сет Джоунс от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Според него американските части може да се окажат неподготвени за постоянните ирански удари с ракети и дронове от голямо разстояние. Техеран вече показа, че въпреки месеците на бомбардировки е запазил и възстановил значителна част от способностите си за атака.

Иран удря базите, Америка отвръща с бомби

Новият взрив на бойните действия започна след рухването на временното примирие. Иран поднови ударите срещу американски и съюзнически обекти в Йордания, Кувейт и Бахрейн, а САЩ отговори с нови въздушни нападения срещу иранска територия.

Размяната на удари вече засяга не само военни цели. Поразени са мостове, пристанища, транспортна инфраструктура и обекти, от които зависи животът на цивилното население. Движението през Ормузкия пролив е силно затруднено, което създава опасност и за световните доставки на петрол.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че смъртта на американските войници ще засили решимостта на Вашингтон. Но с всяка нова нощ на бомбардировки става все по-неясно как изглежда победата и как Съединените щати ще излязат от войната.

Засега и двете страни продължават да натискат спусъка. Иран показва, че може да нанася болезнени поражения, а САЩ увеличават ударите и струпват още техника. Между тях остават намаляващи запаси, растящ брой ковчези и опасността една война без ясен край да подпали целия регион.