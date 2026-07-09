Тръмп хвърли бомба за Иран: Отчаяно искат споразумение!

Иран е потърсил САЩ и „отчаяно“ иска сделка. Това заяви президентът Доналд Тръмп в президентския самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция. Американският лидер обаче веднага постави под съмнение смисъла на такова споразумение, като заяви, че не знае дали Техеран би го спазил.

Думите му дойдоха часове след нова вълна американски удари по Иран и на фона на ирански ответни атаки срещу бази, свързани със САЩ, в Кувейт и Бахрейн. Напрежението около Ормузкия проток отново постави под риск корабоплаването в един от най-важните енергийни коридори в света.

Сделка, но под съмнение

Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза Тръмп, цитиран от ДПА.

"Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани".

ДПА отбелязва, че президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала.

Иран поставя условие

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите за окончателно споразумение няма да продължат, докато не се спре със заплахите.

Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф написа в Х, че Ормузкият проток ще бъде отворен "само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи", предаде Ройтерс.

Така двете страни отново говорят за договорка, но през езика на военния натиск. Вашингтон твърди, че защитава корабоплаването, а Техеран настоява, че няма да преговаря под заплаха. Ройтерс съобщи, че последната ескалация поставя под въпрос меморандума от 17 юни, който трябваше да отвори път към по-трайно споразумение.

Новата вълна американски удари

По-рано тази нощ Вашингтон предприе нова вълна удари по Иран. Американската армия съобщи, че целта им е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток.

Централното военно командване на САЩ обяви, че е завършило поредната вълна въздушни удари, след като са били атакувани около 90 цели, предаде Асошиейтед прес. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по пистата на летище и ракетни установки.

"Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ", се казва в съобщението.

Тръмп заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Относно бъдещи удари по обекти в Иран той каза, че САЩ биха могли да извадят от строя електропреносната мрежа или водноелектрически централи, но не искат да го правят. Той спомена също, че САЩ биха могли и да превземат остров Харг.

Американският президент съобщи, че при ударите снощи са били извадени от строя 28 ирански плавателни съда и че вероятно САЩ ще извадят от строя още и тази нощ.

Ударите стигнаха нови райони

Иранската официална агенция ИРНА съобщи, че пожарникар е загинал при атака срещу летището в град Ираншахр в Югоизточен Иран. Държавната телевизия съобщи и за атакуван железопътен мост в Североизточен Иран.

В ранните часове на деня иранската държавна телевизия обяви, че американската армия е ударила железопътен мост в провинция Голестан. Според "Прес ТВ", телевизия, близка до иранското ръководство, това е първото нападение в района от началото на примирието през април, предаде ДПА.

Журналистът Барак Равид съобщи, като се позова на публикация на американски официален представител в Екс, че при снощните американски удари са атакувани два железопътни моста.

Отговорът на Иран

Иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

Гвардията каза, че е ударила "стратегическа инфраструктура и обекти" в базите на САЩ в Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и в Джуфаир и Шейх Иса в Бахрейн с ракети и дронове.

КГИР предупреди, че ответната реакция ще се разшири и към други бази в региона, ако Вашингтон повтори атаките си.

Тасним съобщи, че КГИР е обявил удари срещу 85 американски военни цели в Бахрейн и Кувейт, а Ройтерс също съобщи за ирански атаки срещу страни от региона, в които има американски бази.

Траурът за Хаменей върви на фона на ударите

На този фон Иран се готви за последния ден от траурните церемонии по изпращането на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей. Тленните му останки трябва да бъдат погребани в родния му град Машхад.

Асошиейтед прес съобщи, че хиляди хора са участвали в траурни процесии в свещените за шиитите иракски градове Наджаф и Кербала, а Ройтерс посочи, че шестдневната процесия е преминала и през Ирак, преди тленните останки да бъдат върнати в Иран за финалното погребение.

Ескалацията поставя Иран и САЩ в най-опасния момент от последните седмици. Тръмп говори за иранско желание за сделка, но едновременно с това заплашва с нови удари. Техеран твърди, че Ормуз няма да се отвори под натиск, а КГИР вече разшири отговора извън иранска територия. В такава ситуация всяко следващо нападение срещу кораб, база или инфраструктура може да превърне преговорите в поредна пропусната възможност.

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