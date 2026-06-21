Журналист на „Ал Джазира“ загина при нови удари в Газа

Най-малко девет души, сред които дете и журналист от „Ал Джазира“, са загинали при израелски въздушни удари и стрелба в ивицата Газа, съобщиха палестински здравни източници, цитирани от Ройтерс. Част от жертвите са убити при удар по жилищна сграда в квартал „Сабра“ в град Газа, а други - при атаки в Бейт Лахия, Хан Юнис и бежанския лагер Бурейдж.

Сред загиналите в Бурейдж е Ахмед Виша, оператор на „Ал Джазира“, чиито брат Мохамед Виша, също журналист на медията, е бил убит при израелски удар преди около два месеца. Израелската армия заяви, че е атакувала бойци и твърди, че Виша е бил член на военното крило на „Хамас“, но „Ал Джазира“ и „Хамас“ отричат това.

Удари по жилищна сграда, лагер и северната част на анклава

Според медици четирима палестинци, включително две жени и дете, са били убити при удар по жилищна сграда в квартал „Сабра“ в град Газа. Израелската армия заяви, че е атакувала въоръжен боец, без да даде допълнителни подробности за удара.

При отделен инцидент в Бейт Лахия в северната част на анклава е загинала жена. При въздушен удар в Хан Юнис е убит още един човек, а осем са били ранени, съобщиха палестински здравни източници.

По-късно през деня трима души са били убити при удар по бежанския лагер Бурейдж в централната част на Газа. „Ал Джазира“ съобщи, че сред тях е операторът Ахмед Виша, и определи смъртта му като „отвратително престъпление“.

Спор около убития оператор

Израелската армия заяви, че Ахмед Виша е бил член на военното крило на „Хамас“ и е действал като снайперист. Според израелските военни той е бил убит заедно с още двама бойци на групировката. Ройтерс и „Гардиън“ отбелязват, че армията не е представила доказателства в подкрепа на твърдението.

„Ал Джазира“ и „Хамас“ отричат Виша да е имал връзки с въоръжената организация. Според телевизията той е дванадесетият журналист на медията, загинал в Газа от началото на войната.

Палестинският журналистически синдикат осъди убийството и заяви, че от началото на войната през октомври 2023 г. са загинали близо 300 палестински журналисти. „Гардиън“ посочва, че според различни отчети броят на убитите медийни работници в Газа вече е над 260, което превръща войната в една от най-смъртоносните за журналисти в съвременната история.

Примирието не спира ударите

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието през октомври над 1010 палестинци са били убити при израелски удари. Израелските власти от своя страна съобщават за четирима загинали израелски войници през същия период.

Израел заявява, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвяни атаки от страна на „Хамас“ и други въоръжени групировки. Палестинските здравни служби и местни свидетели обаче съобщават за продължаващи жертви сред цивилното население, включително деца и жени.

Асошиейтед прес съобщава за отделни израелски удари в Газа, при които са убити най-малко шестима души, включително две деца и Ахмед Виша. Агенцията отбелязва, че ежедневните атаки продължават въпреки обявеното през октомври прекратяване на огъня.

Планът за Газа остава без пробив

Междувременно преговорите за прилагане на следващия етап от подкрепяния от президента на САЩ Доналд Тръмп план за Газа продължават без пробив. Израел настоява „Хамас“ да се разоръжи и да се откаже от властта в анклава, докато палестинската групировка обвързва пълното си разоръжаване с начало на политически процес за създаване на палестинска държава.

Според израелски данни при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души и са били взети 251 заложници. По данни на здравното министерство в Газа от началото на войната са загинали над 73 000 палестинци, като жените и децата са около половината от жертвите, съобщава Асошиейтед прес.

Смъртта на Ахмед Виша добавя още едно име към дългия списък на журналисти, убити в Газа, и отново поставя въпроса за защитата на репортерите в зона, където достъпът на независими международни медии остава силно ограничен. Войната вече не се измерва само с военни цели, политически условия и провалени преговори, а и с хората, които се опитват да разкажат какво се случва на терен. Когато всеки нов удар носи цивилни жертви и спорни обвинения след смъртта им, доверието в заявените цели на операцията става все по-трудно за възстановяване.

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