Външно: За Бога, хора, не пътувайте до Куба!

Министерството на външните работи призова българските граждани да не предприемат пътувания до Куба, освен при крайна необходимост, включително и с туристическа цел. Причината е задълбочаващата се криза в страната, която засяга електроснабдяването, транспорта, здравеопазването и обществената сигурност.

От Ситуационния център на МВнР напомнят, че за Куба е в сила ниво 4 – най-високата степен на предупреждение, което означава препоръка за преустановяване на пътуванията.

Според министерството страната е изправена пред тежка енергийна криза, недостиг на горива и чести мащабни прекъсвания на електрозахранването. Сериозни затруднения има и с медицинското обслужване, градския и междуградския транспорт, както и със снабдяването с лекарства, храни и стоки от първа необходимост.

Допълнително безпокойство буди и повишеният риск от престъпления срещу туристи, включително кражби, обири и джебчийство.

МВнР предупреждава още, че международните полети от Куба са силно ограничени заради недостига на авиационно гориво. Част от тях извършват междинни кацания за зареждане, което води до закъснения и промени в разписанията.

На българските граждани, които вече се намират в Куба, се препоръчва редовно да следят информацията за полетите си, да поддържат връзка с туроператорите си и да разполагат с достатъчни количества вода, храна, лекарства и резервни източници за зареждане на мобилни устройства.