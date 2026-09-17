България се топи най-бързо в ЕС, губим 8.4% за 10 години

България е страната в Европейския съюз с най-голям относителен спад на населението за десетгодишния период от 1 януари 2015 до 1 януари 2025 г. Страната е загубила 8.4% от жителите си, показват най-новите данни на „Евростат“.

След България по темп на намаление се нареждат Хърватия със 7.3% и Латвия с 6.3%. И трите държави са сред страните от ЕС с най-сериозен демографски спад през разглеждания период.

Смъртността и емиграцията свиват населението

При България, Хърватия, Латвия, Полша и Румъния естественият спад – повече починали, отколкото родени – е бил допълнително засилен от нетната емиграция, тоест от това, че повече хора са напуснали страната, отколкото са се заселили в нея.

Населението е намаляло и в Гърция, Италия, Литва, Унгария и Словакия, макар че в тези държави нетната миграция е била положителна. Това означава, че притокът на хора от чужбина не е успял да компенсира естествения спад.

Малта расте с над 30%

На противоположния полюс е Малта, чието население се е увеличило с 30.9% за десет години. Следва Люксембург с ръст от 21.1%.

Европейският съюз като цяло също отчита ръст. Между 1 януари 2015 и 1 януари 2025 г. населението на ЕС се е увеличило с 7.8 милиона души, или 1.8%. „Евростат“ посочва, че основният двигател на този ръст е нетната миграция.

По-новите демографски данни на европейската статистическа служба показват, че тази тенденция продължава: на 1 януари 2026 г. населението на ЕС достига около 452 милиона души, или с 706 000 повече спрямо година по-рано. От 2012 г. отрицателният естествен прираст на ЕС – повече смъртни случаи от раждания – се компенсира от положителната нетна миграция.

Данните очертават рязък контраст между държавите от ЕС – докато някои страни увеличават населението си основно благодарение на миграцията, България е сред държавите, при които едновременното действие на естествения спад и нетната емиграция води до значително свиване на населението.