Атанас Семов изрече най-тъжната истина за България
Поиска от държавата много важна мярка
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Поиска от държавата много важна мярка
Раждаемостта продължава да пада, докато страната ни поставя рекорди по цезарово сечение в Европа
Това са данни за последното десетилетие у нас
Източна Азия е сред регионите с най-ниска раждаемост в света
Какво показват данните на Евростат
Падат редица ограничения
В момента на всяка жена в Германия се падат 1,35 новородени при 1,58 през 2021 г.
Европа е големият губещ
Всички, които са управлявали през последните години, са заровили глава в пясъка на принципа „нищо не може да се направи“
Броят на смъртните случаи се е увеличил повече от два пъти до 11,1 милиона
Най-големите задачи пред българската нация за 21 век очертава в книгата си NextBG Николай Василев, бивш вицепремиер
Спадът във Франция е доста под общия спад в целия Европейски съюз от 4,9%
Структурата на населението се е променила, по-остаряло е
В най-многолюдния индийски щат Утар Прадеш е предложен законопроект
Предвижда се да бъдат разпределяни 200 000 лева годишно
Раждаемостта в България през последните години намалява
Световното население ще се увеличи до почти 11 милиарда души до края на века
Предложението предвижда за първо дете помощта за семейството да е в размер на 200 лева, за второ – 500 лева, за трето – 1300 лева...
Жените, които отказват да раждат деца в името на кариерата си, са непълноценни. Изказването направи турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред Асоци...
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че семейното планиране и контрацепцията не са за мюсюлманските семейства. Държавният глава посочи, че е отго...