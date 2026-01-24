Тревожни данни! Над 30 хил. деца са родени от непълнолетни

Няма да е клише, ако кажем, че в България всяка година деца раждат деца. Това нито е метафора, нито е преувеличение. Статистика е.

България е сред първенците по раждания от майки под 20 години

Докато държавата отчита рекордно ниска раждаемост, парадоксът е друг – страната ни остава сред първите в Европейския съюз по брой раждания от майки под 20 години.

А зад сухите числа стоят съдби: ученички, които напускат класната стая и влизат в родилната зала и деца, които започват живота си в риск още преди първия учебен ден.

Това не са изолирани случаи, не са грешки на системата, а устойчив модел. В някои региони майките са на 14, 13, дори 10 години. Възраст, в която държавата още говори за закрила на детето, но мълчи за правото му на знание.

Тук проблемът не е само бедността, нито културната среда, или пък семейството.

Проблемът е и в училището – мястото, където би трябвало да се говори честно за тялото, за отговорността, за последиците. Но не се говори. Или се говори половинчато, епизодично и неловко. Сякаш знанието само по себе си е опасно.

В българската образователна система няма задължително здравно и сексуално образование. А когато резултатът се появи, вече е твърде късно за четене на морал и твърде скъпо за обществото.

Пример за това е случаят от Враца, където преди дни 15 годишно момиче роди, докато си мисли, че има бъбречна криза, разказаха с д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Павлина Герина - бивш председател на Асоциацията на акушерките в предаването "Директно".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com