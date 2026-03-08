Ад на пътя. Загина семейство

Трима души, вероятно цяло семейство, загинаха при тежка катастрофа на пътя Ъглен - Дерманци в Луковитско, при която два автомобила се удариха, съобщиха за БТА от Окръжна прокуратура - Ловеч. Под неин надзор се изясняват причините за сблъсъка между двете коли.

При удара едната кола се е възпламенила и в нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, изпаднал от същия автомобил, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница.

Първоначално беше съобщено, че са загинали най-малко двама души.

Сигнал за инцидента е получен около 14:40 ч., съобщиха от МВР в Ловеч. В другата кола, също по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.

Извършват се огледи на място. Изясняват се причините за пътното произшествие под надзора на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Движението по пътя Ъглен - Дерманци е ограничено, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.

От ОД на МВР - Ловеч казаха още, че в събота в Ловешка област също е регистриран пътен инцидент със загинал. Между луковитското село Торос и Боаза лек автомобил е напуснал пътното платно в зоната на завой и е паднал от мостово съоръжение. Починал е един от пътуващите в колата, другият е откаран в болница.

Откриването на мотосезона днес също завърши с жертва. Моторист от гръцка група рокери навлезе в насрещното движение и се сблъска смъртоносно с камион край Сандански.

