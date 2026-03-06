Небивало зверство над дете от баща му!

Случай на системен тормоз и побой върху 13-годишно момче бе разкрит в Лясковец. Полицията и социалните служби работят по случая, а детето най-вероятно ще бъде изведено от семейната си среда след дълги години на малтретиране.

Георги Стоянов и приятелят му стават случайни свидетели на брутален побой върху момче от баща му преди ден, когато закарали от Горна Оряховица детето до дома му. "Ние го намиерихме в Горна Оряховица, в местен магазин, във видимо мръсно, окаяно положение. И го помолих да се качи в колата, да го закарам до у тях, да съм сигурен, че е прибран. Излезе майката и започна да се кара. След десет минути във видимо нетрезво състояние пристига мъж. И полетяха удари към детето - първи шамар, втори шамар - беше му нанесен удар в главата и му се разби устата. Баща му с шут го вкара вътре – да си събира багажа, защото щял да ходи да живее при него", разказа Стоянов.

В Лясковец започна спешна проверка. Случаят стана публичен след разпространението на снимки, на които се вижда как детето стои вързано за греда в двора на къщата си.



"Сезирани сме от гражданин, че детето е малтретирано, и то доста пъти", заяви пред NOVA заместник-кметът на града Емилия Жилиева, като уточни, че отдел "Закрила на детето" вече работи по случая.



Въпреки сериозните данни за физическо малтретиране, вуйчото на момчето, който го е прибрал временно, омаловажава инцидента.

„Днес се събира мултидисциплинарен екип, който ще реши каква ще е съдбата на детето, как ще се работи с него. В Лясковец има Център за обществена подкрепа с добри психолози. Предполагам, че ще бъде насочено натам. Отдел „Закрила на детето“ има методика, по която работи, и ще извърви пътя. Ние, от наша страна, ще следим какво се случва и ще помагаме с каквото можем”, заяви Жилиева.

"Преди малко го отведе полицията, аз го имам за добро дете. Майка му, вуйчо му, на майка му брат - грижат се, гледат го детето, няма проблем. Майката и бащата - семейни ли са или са разведени, но той не живее тук, чувала съм че има насилие, но не съм виждала", коментира съседката Маргарита Топалова. Според хората в градчето, детето от дълги години е жертва на домашно насилие. Ужасяващи снимки разкриват как то е било връзвано за греда в двора. В дирекция "Социално подпомагане" досега не е постъпвал сигнал обаче.

