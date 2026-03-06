Майката на близнаците иска да си ги вземе, но е крайно бедна

Майката на близнаците, които 9 месеца бяха отглеждани в болница заяви категорично, че не е изоставяла бебетата си.

„Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа”, каза тя през Нова телевизия. Плачейки, майката сподели, че случващото се е „много несправедливо”. Тя изрази желание да вземе обратно децата си.

Жената обясни, че живее в крайна бедност и има общо седем деца - още две двойки близнаци и едно по-голямо дете. Тя твърди, че нейната невъзможност да се грижи за бебетата се дължи на липса на подкрепа. „Многократно търсих помощ да бъда настанена някъде с децата, където да полагам грижи за тях, но ми беше отказано. Не знам с какъв мотив, нямам отговор”, посочи тя.

От своя страна зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова заяви, че по случая не е имало забавяне от страна на държавата. „Ние сме работили по случая. Децата няма да бъдат разделени”, увери тя. Петкова допълни, че времето, в което децата ще останат в приемен дом, зависи от това дали майката ще подаде декларация за отказ от родителски права.

Според Александър Миланов от Националната мрежа за децата случаят е пример за системен провал. „Системата ни се проваля в подкрепата на тази майка, за да може тя да си вземе децата”, коментира той. По думите му осиновяването е възможно единствено ако се постигне съгласие, че децата не могат да се върнат при биологичния родител.

Историята на 9-месечните близнаци стана публична, след като разказът как те израстват здрави в болнична среда, без да са излизали навън. Поради липса на достатъчно приемни семейства в София, децата остават в отделението под грижите на медицинския персонал. След репортажа се задейства вълна от съпричастност и за момчетата вече е намерен общ приемен дом.

