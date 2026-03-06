Лоша новина за великденските пенсии

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден.
Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.
Министърът увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни, тъй като социалните плащания и индексацията на пенсиите са защитени от закона. Той допълни, че 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.
