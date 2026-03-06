Общество

Лоша новина за великденските пенсии

Говори социалният министър

06 мар 26 | 14:23
120362
Агенция Стандарт

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден.

Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.

Министърът увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни, тъй като социалните плащания и индексацията на пенсиите са защитени от закона. Той допълни, че 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.

Автор Агенция Стандарт

4 Коментара
Ева
преди 14 часа

Инфлацията е много повече от 7.8% като влезеш в магазина всичко се увеличи как не Вие срам по голямата част от пенсионерите гладуват

Пфуууу
преди 6 часа

Мизерни душици с пълни джобове действащи на принципа: Разделяй и владей.

Xyр
преди 5 часа

Защо от юли това мизерно увеличение, давайте от януари, бг мизерий долни....

Стефка
преди 56 минути

На държавната администрация от януари,а на пенсионерите от юли когато инфлацията вече ги е изяла! Какво се учудваме,нали трябва да има за вас!

