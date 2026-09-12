Един прост трик прави ориза пухкав и апетитен
Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
Следете всички новини, анализи и коментари за Добавки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
Две допълнителни съставки във водата ще направят царевицата много по-вкусна
Малко течна сметана или яйце в соса спасяват ястието от сухота
Балансът в чинията идва, когато към пилешките гърди се добавят въглехидрати с фибри, цветни зеленчуци и полезни мазнини
Изказване на Айтен Сабри и Атидже Алиева - Вели
Също така намалиха и партийните субсиди
Прости добавки към водата могат значително да удължат свежестта на букета
Ваете във фитнеса тяло като на Аполон, но можете да разчитате и на капсули, течности, прахове, таблетки
Помощите вече са част от законодателството
Обявиха добавки към пенсиите
Комисия одобри идея за по-справедливо разпределение на добавките
Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро
Ето кой колко ще получи
Голяма драма с великденските добавки към пенсиите. Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще б...
Говори социалният министър
Славата на този чудотворен минерал е толкова голяма, че само за няколко години около него се е изградила истинска бизнес империя
Говори Деница Сачева
Подкрепям напълно Борисов за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите
Теменужка Петкова брани Бюджет 2026 като „възможния“, но предупреждава за напрежение в системата
То е до финансовия министър Теменужка Петкова