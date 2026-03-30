Над милион българи с добавки за Великден

Стотици хиляди българи ще получат добавки за Великден. Празничните помощи за Възкресение и Коледа вече са част от Закона за социално подпомагане, който бе обнародван в "Държавен вестник". Така държавата въвежда по-ясна и предвидима рамка за подпомагане на уязвими граждани в дните около големите празници.



Новите текстове предвиждат надбавки да се изплащат два пъти годишно, като размерът им ще се определя с Държавния бюджет.



Съществена промяна е и разширяването на обхвата. Освен пенсионерите, право на тези средства ще имат и други социално уязвими групи:

- Хората, получаващи месечни социални помощи или целеви помощи или заради възникнало събитие са получили еднократна социална помощ;

- Подпомагани с месечна целева помощ деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път;

- Получаващи енергийни помощи;



- Получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;



- Получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;



- Деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства по реда;

- Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;



- Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали - ветерани от войните.



Надбавките ще се изплащат през месеците март и ноември.



Тъй като сега редовна план-сметка няма, чрез постановление на МС, следващия месец ще бъдат отпуснати 50 евро за пенсионерите под линията на бедност и 20 евро за тези над нея.

